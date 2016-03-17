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"AKP yeni anayasa taslağını hazirana kadar bitirecek"

Taslağın kamuoyuna anlatılması için yoğun bir kampanya yapılması hedefleniyor

17 Mart 2016 10:34

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AKP’nin anayasa taslağının nisandaki MKYK toplantısına sunulmasını istedi. Böylece AKP’nin, anayasa önerisini haziran ayına kadar TBMM’ye sunması bekleniyor. 

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın anayasa uzlaşma komisyonunun yeniden oluşturulması için yaptığı çağrıya siyasi partilerden gelen yanıtlar üzerine komisyonun yeniden toplanmasını zor gören AKP yönetimi, kendi anayasa taslağını TBMM’ye sunmak için çalışmalarını hızlandırdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında 11 Mart’ta toplanan MKYK toplantısında, partide oluşturulan ve hukukçu milletvekillerinden oluşan 12 kişilik komisyonun taslağı bir an önce hazırlaması talimatı verildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Davutoğlu, nisan ayının ortalarında yapılacak bir sonraki MKYK toplantısına taslağın sunulmasını istedi.

Toplantıda, partinin anayasa taslağının 100 maddeyi geçmemesi istendi. Ancak bazı hukukçu milletvekillerinin bazı düzenlemelerin ayrıntılı olarak düzenlenmesine ihtiyaç olabileceği, bu nedenle madde sayısının 110-120’yi bulabileceği değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

Parti yöneticileri, partinin 2007’de hazırlanan ve 2013 yılında TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sunulan iki taslağı olduğuna dikkat çekerek “Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na sivil toplum örgütleri, üniversitelerin hukuk fakülteleri ve siyasi partilerden gelen öneriler var. Tüm görüşler ve iki taslaktan yola çıkılarak 1 ay içinde partinin anayasa taslağını şekillendirerek MKYK’ye sunulur. MKYK’deki değerlendirmelere göre yeniden bir gözden geçirme yapılabilir. Benimsenirse TBMM Başkanlığı’na sunulur” dedi.

 

Yoğun kampanya

 

AKP’nin, anayasa önerisini haziran ayına kadar TBMM’ye sunması bekleniyor. Önerinin TBMM Başkanlığı’na sunulmasına karar verilmesi durumunda taslağın kamuoyuna anlatılması için yoğun bir kampanya yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda parti tarafından kitapçıklar hazırlanacak, toplantılar düzenlenecek. Bu toplantılardan bazılarına Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da katılması bekleniyor.

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