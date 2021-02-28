AKP'ye yakınlığıyla bilinen İbrahim Mutlu, 3 bin 431 hektarlık alanda enerji arayacak

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İbrahim Mutlu, Balıkesir Gönen'de tarım, orman ve mera arazilerinden oluşan 3 bin 431 hektarlık 6 farklı alanda, toplam 8 jeotermal sondaj kuyusu açmak için başvuru yaptı.

Proje alanı içerisinde Gönen Çayı bulunurken, açılacak iki kuyu ise DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’ nün drenaj kanalı olarak kullandığı saha içerisinde kalıyor. Planlanan diğer kuyular da orman, tarım ve mera arazileri içerisinde yer alıyor.

BirGün'den Aycan Karadağ'ın haberine göre, yerleşim yerlerinin çevresine açılması planlanan sondaj kuyusuna en yakın yerleşim alanı sadece 170 metre mesafe uzaklıkta yer alıyor. Bakanlık’a sunulan dosyada proje bedelinin 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

Proje sahibi İbrahim Mutlu, Mutlular Grup ve Gönen Ticaret Borsası’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Mutlular Grup’un Genel Müdürlüğü’ünü yapan İbrahim Mutlu’nun kızı Çiçek Mutlu Kocaman aynı zamanda, AKP Gönen Belediye Meclis üyesi. Geçtiğimiz günlerde İbrahim Mutlu, Gönen’de yapacağı jeotermal sondaj çalışmalarıyla ilgili olarak Balıkesir İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Serkan Akça, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörü Murat Kar, Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan İskender ve Ziraat Bankası Bölge Müdürü Kahraman Turcan görüşme yapmıştı.