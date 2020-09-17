AKP'ye yakın hukukçudan çoklu baro tepkisi: Aylardır 2 bin imza toplanamadı; bu bize ayıp olarak yeter!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi Selman Öğüt, çoklu baro düzenlemesinin hayat geçmesinin ardından İstanbul'da kurulacak 2 numaralı baro için yeterli imza toplanamamasına tepki göstererek, "Bu bize ayıp olarak yeter! Her şeyi Erdoğan'dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta" ifadelerini kullandı.

Tepkilere rağmen hayata geçirilen çoklu baro düzenlemesi kapsamında Ankara ve İstanbul'da ikinci baroları kurmak için başvuru yapıldı. Ancak iki numaralı barolar, kuruluş için gereken 2 bin imzayı henüz toplayamadı.

'Pelikan' grubunun önde gelen isimlerinden olduğu ileri sürülen hukukçu Selman Söğüt yeteri kadar imza toplanamamasına tepki gösterdi. Söğüt, Twitter'dan yaptığı paylaşımda İstanbul'da ikinci baronun kurulması için başvuran isimlerden olan Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı'yı hedef alarak, "Cavit Tatlı ismi ise ayrı bir garabet!" dedi. Söğüt'ün paylaşımı şu şekilde:

"İstanbul"da 50 bine yakın avukat var. Baro kuralım dedik, aylardır 2000 imza toplanamadı. Bu bize ayıp olarak yeter! Her şeyi Erdoğan'dan beklemek gibi bir hastalık var bizim cenahta. Parti ne yapar, STK'lar ne işe yarar? Soran yok! Cavit Tatlı ismi ise ayrı bir garabet!"