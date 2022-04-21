AKP'ye geçen İsmail Ok’la kanun teklifi veren İsmail Koncuk'tan açıklama

İyi Parti'den iki yıl önce istifa eden İsmail Ok’un AKP'ye geçişinin ardından gözler Meclis’te birlikte kanun teklifi hazırladığı vekillere çevrildi. Bir hafta önce ortak imzayla kanun teklifi hazırlamalarının ardından Ok’un AKP sıralarına katılmasını değerlendiren ilk olarak İYİ Parti’den ardından Zafer Partisi’nden istifa eden Adana Milletvekili İsmail Koncuk, kendisi AKP'ye katılmayacağını söyledi.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre; Ok ile bitmeyeceğini ifade eden Koncuk, “İsmail Bey vatansever, Atatürkçü biridir. Nerede olursa olsun benim için değerlidir. Bizim dostluğumuzu siyaset belirlemiyor. İsmail ile sendikacılık dönemimizden beri dostuz” diye konuştu.

“Sizin için de AK Parti’ye katılmak gibi bir durum söz konusu olabilir mi” sorumuza Koncuk, “Benim açımdan AK Parti’ye katılmak gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir şey yok” yanıtını verdi.