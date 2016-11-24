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Politika

AKP ve MHP’nin anayasa görüşmelerinde ikinci tur tamamlandı

MHP'li Parsak: AKP önerilerimiz doğrultusunda anayasa metnini revize etti

24 Kasım 2016 20:41

AKP ile MHP arasında ikinci görüşme tamamlandı. Taraflar genel başkanları bilgilendirecek.  MHP'li Mehmet Parsak, önerileri doğrultusunda AKP'nin metni revize ettiğini söyledi.

Kulis: AKP ile MHP’nin anayasa pazarlığında pürüzler var

AKP tarafından hazırlanan ve başkanlık yerine cumhurbaşkanlığı ifadesinin kullanıldığı metinde yer aldığı belirtilen düzenlemeler şöyleydi:

"Başbakanlık olmayacak"

Taslak metinde yer alan düzenlemelere göre Cumhurbaşkanı, partisinin başından ayrılmak zorunda olmayacak. Sistem, başkanlık sistemi gibi işleyeceği için Cumhurbaşkanı da, partisinin başında olacak. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı, parti genel başkanlığı pozisyonunu da beraberinde taşıyacak. Sistem Cumhurbaşkanlığı üzerinden işleyeceği ve Cumhurbaşkanı, yürütmenin başı olacağı için artık “başbakanlık” pozisyonu ortadan kalkacak.

"'Yardımcı' için farklı formül"

Sistemin, ABD’deki başkanlık sisteminden farklı taraflarından birisini de, ‘başkan yardımcısı’nın pozisyonu oluşturuyor. ABD’de Başkan, seçime girerken yardımcısını da ilan ediyor ve seçime iki isim birden giriyor. Başkan yardımcısı, ABD Anayasası’na göre aynı zamanda Birleşik Devletler Senatosu’nun başkanlığını da yapıyor. Başkanın ölümü, istifası veya görevden alınması durumunda başkanlık görevini üstleniyor.

Yardımcılar için kararname

AKP'nin sunduğu teklife göre Cumhurbaşkanı, ABD’deki gibi başkan yardımcısıyla birlikte değil, seçimlere tek başına gidecek. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı veya yardımcılarını, seçimlerden sonra “Başkanlık kararnamesi” ile belirleyebilecek. Sistem, şu andaki “Başbakan Yardımcıları” pozisyonunun devamı niteliği taşıyacak. Başkan yardımcılarının sayısıyla ilgili karar, MHP ile yapılacak müzakerelerin sonucuna göre netlik kazanacak.

Vekalet görevi yardımcıda değil

Cumhurbaşkanı, seçimlere tek başına gireceği için vekalet edecek isim de, ABD’dekinden farklı olacak. Cumhurbaşkanının ölümü, istifası, görevden ayrılması durumunda, kararname ile atanmış Cumhurbaşkanı yardımcıları değil, yine seçilmiş bir başka isim olan TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı’na vekalet edecek. Cumhurbaşkanlığı makamının bir şekilde boşalması durumunda Meclis Başkanı vekaleti alarak ülkeyi seçime götürecek.

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