Kulis: AKP ile MHP’nin anayasa pazarlığında pürüzler var

AKP ile MHP arasında başkanlık sistemine ilişkin yürütülen ikili görüşmede üç noktada pürüz yaşandığı öğrenildi.

MHP’nin yürürlük tarihi, anayasanın 101'inci maddesi ve Yüce Divan’a sevk konusunda AKP ile ayrı düştüğü belirtiliyor.

12 madde masada; görüşmeler gizli

Her iki partinin anayasa taslak metninde uzlaşma sağlamak için yaptığı görüşmeler, yeri ve zamanı açısından sır gibi saklanıyor.

Alınan bilgilere göre, AKP Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül ile MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak’ın geçtiğimiz hafta pazar günü ilk görüşmeyi basına bilgi vermeden Meclis’te yaptıkları anlaşıldı.

3 başlıkta ayrılık var

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bugün grup konuşmasında gündeme getirdiği 12 madde masaya yatırıldı.

3 başlıkta görüş ayrılığı çıktı. AKP, anayasa değişikliğinin referandumda onaylanmasının ardından hemen yürürlüğe girmesini isterken, MHP yürürlük tarihinin 2019 olmasında ısrar ediyor.

Cumhurbaşkanının ‘yetki ve sorumlulukları ‘ düzenlemesinde sorun olduğu belirtiliyor.

AKP’nin Cumhurbaşkanının Yüce Divan’a 413 milletvekili oyu, MHP ise 330 olmasını istiyor.

Diğer bir uzlaşmazlık noktasının Anayasa’nın 101. Maddesi olarak gösteriliyor.

MHP, Cumhurbaşkanının “Nitelikleri ve Tarafsızlığı” başlıklı maddenin “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer” bendinin paketten çıkarılmasına karşı çıkmazken partisinin genel başkanı olmasına itiraz ediyor.

İki partinin sözcülerinin çalışmalarını bu hafta sonuna kadar tamamlaması daha sonra liderlerin bir araya gelebileceği belirtiliyor.

Anayasa'nın 101. maddesi ne diyor?

Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir.

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.