AKP ve MHP’nin “Cumhurbaşkanı’na sınırsız TOKİ yetkisi” önergesi yoklamaya takıldı

AKP ve MHP milletvekilleri, dün TBMM Genel Kurulu’nda torba kanun teklifi görüşülürken; “Cumhurbaşkanı’na TOKİ’nin yaptığı ihale sözleşmelerinde süre uzatımı dâhil olmak üzere hiçbir sınırlama olmaksızın düzenleme yapma yetkisi verilmesi için” önerge verdi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay “Dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetkisi kanunla verilemez” dedi. Altay’ın talebi üzerine yapılan yoklamada yeter sayı bulunamadığı için önerge görüşülemedi.

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta görüşmelerine başlanan torba kanun teklifine, dün, AKP ve MHP grubu tarafından verilen önerge tartışma yarattı.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay’ın da imzaladığı önergeyle; Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 1 Aralık 2021 tarihinden önce ihale edilen sözleşmelerde, Cumhurbaşkanına süre uzatımı yetkisi ile sınırlama olmaksızın her türlü düzenleme yapabilme yetkisi verilmesi öngörüldü. Önerge ile görüşülmekte olan kanun teklifine şu düzenlemenin eklenmesi istendi:

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 1/12/2021 tarihinden önce ihale edilen ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte devam eden sözleşmelerde, süre uzatımı verilmesi dahil bu maddedeki sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanı tarafından farklı düzenlemeler yapılabilir.”

“Kapatalım Meclis’i, kilitleyelim, gidelim”

Önergenin okutulmasının ardından muhalefet, yapılmak istenen düzenlemeye tepki gösterdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Meclis’i kapatıp gidelim daha iyi ya! Bu ne ya! Kapatalım Meclis’i, kilitleyelim, gidelim” dedi.

“Böyle yasa mı olur ya! iyice çivisini çıkardınız”

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ise “Düzenleme yapılabilir’ ne demek? Böyle yasa mı olur ya! İyice çivisini çıkardınız” tepkisi gösterdi.

Daha sonra söz alan CHP Grup Başkanvekili Altay, şunları söyledi:

“Bu önerge ‘TBMM’nin kapısına kilit vurulabilir, Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, sembolik bir organ olarak burada vakit geçirsin’ önergesidir. Buna asla rızamız olamaz. Bu ülkede Cumhurbaşkanı’na, bırak bu ülkeyi, dünyanın en büyük diktatörünün yönettiği bir ülkede bile o diktatörün bu kadar geniş, sınırsız bir yetkisi kanunla verilemez.”

Altay, önergenin görüşülmesinden önce yoklama talep etti. İki kez yapılan yoklama sonucunda toplantı yeter sayısı bulunamadığı için birleşim saat 20.07'de kapatıldı. TBMM Genel Kurulu çalışmalarına 18 Ocak Salı günü devam edecek. (ANKA)