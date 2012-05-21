AKP ve MHP anayasadaki 'eşitlik' maddesine 'cinsel yönelim' konulmasına karşı çıktı

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Anayasa Uzlaşma Alt Komisyonu, ‘eşitlik’ maddesinin yazımında anlaşamadı. BDP’nin ‘cinsel yönelimin’ maddeye konulması önerisine AKP ve MHP karşı çıktı. CHP’nin destek verdiği öneri de kriz aşılmaya çalışılıyor. BDP ve CHP, din, dil, ırk gibi nedenlerle ayrımcılık yapılamayacağı düzenlemesine cinsel yönelimin konulmasında ısrarlı. Her iki partide, toplumda eşcinsellerin en fazla ayrımcılığa uğrayan kesim olduğunu düşünüyor.

'AKP, eşcinsel bireylerin adlarını ağızlarına almak istemiyor'

Anayasa yazımını ve toplantılarını yakından takip eden Kaos-GL, “AKP hükümeti, eşcinsel bireylerin adlarını ağızlarına almak istemiyor” diyor. Genel Sekreter Ali Erol, “Ya ‘onlar’ diyerek ötekileştiriliyorlar ya da İçişleri Bakanı Şahin örneğinde yaşandığı gibi eşcinsellerin adını “namussuzluk, ahlaksızlık, gayriinsanî durum’ bahsinde telaffuz ediyorlar” diyor.

Erol, BDP ve CHP’nin eşcinsellerin yaşam hakkını savunduğuna dikkat çekiyor ve “MHP ve asıl olarak Hükümet’teki AKP’nin görmezlikten geldiği LGBT bireylerin yaşam hakkıdır" diyor. Kaos-GL, “AKP hükümeti, ‘kamuoyu buna hazır değil” demekten vazgeçmeli ve LGBT’lerin vatandaşlık taleplerini karşılamalı" açıklamasını yaptı.

'İşlerinden çıkartılıyor ve iş bulamıyorlar'

LGBT (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans) bireylere yönelik ayrımcılık ve şiddet olayları artarak devam ediyor. Kaos GL’nin saptamalarına göre, hükümetin 2001’den bu yana İş Kanunu’nda beklenen düzenlemeyi yapmaması ayrımcılık ve şiddette önemli bir faktör.

LGBT bireyler, çalışma hayatındaki cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı nedeniyle işlerinden çıkartılıyor ve iş bulamıyor.

Fiziksel şiddet görüyorlar!

Sırf cinsel yönelimleri nedeniyle özel ve kamusal alanda psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Trans bireyler sırf cinsiyet kimliklerinden dolayı sosyal alandan tamamıyla dışlanarak en temel olan yaşama hakkına yönelik saldırılarla yok edilme girişimleri devam ediyor.

“Genel ahlak”, “milli güvenlik”, “kamu düzeni” ve “Türk aile yapısı” gibi muğlâk ifadelerle temel haklar ve özgürlükler iyice sınırlandırılıyor…

'Dernek kurma', 'Gösteri ve yürüyüş', 'Sendika kurma' ve "Grev' haklarının karşısına da mevcut anayasada aynı gerekçeler çıkıyor.

LGBT bireylerin talepleri şöyle:

Temel haklar alanında LGBT bireylere yönelik ayrımcılık devam ediyor

Ayrımcılığın önlenmesi ilkesine uyulmuyor

Homofobik/Transfobik şiddetin faillerine indirim yapılıyor

'Dernek kurma', 'Gösteri ve yürüyüş', 'Sendika kurma' ve "Grev' haklarının karşısına da mevcut anayasada aynı gerekçeler çıkıyor.