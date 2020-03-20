AKP, terör suçları hariç mahkûmlara Koronavirüs tahliyesi için çalışma başlattı

AKP'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle, cezaevlerindeki doluluğun riski artırdığından ötürü, 'terör' suçları hariç, mahkûmların tahliye edileceğine yönelik bir çalışma yaptığı iddia edildi.

Türkiye gazetesinde yer alan Yücel Kayaoğlu imzalı haberine göre; Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam partinin hukukçu kurmaylarıyla bir araya geldiği, Anayasa Mahkemesi'nin iptal riski ve Koronavirüs nedeniyle cezaevilerindeki doluluğun meydana getireceği riskler tartışıldı.

TBMM'ye getirilmesi düşünülen düzenlemenin kanunlaşmasından sonra cezaevlerindeki tahliyelerin başlamasının, virüsün yayılması riskini düşürebileceği gündeme geldi.

"Cezaevlerindeki basıncı düşürmek, rahatlatmak lazım"

Toplantıda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, Koronavirüs sebebiyle cezaevlerinde alınan tedbirler hakkında da bilgi verdiği öğrenildi. Gül, her ay iki bin kişinin cezaevine girdiğini, dışardan gelenlerin virüs bulaştırma riskine karşı, ayrı yerde tutulacaklarını söyledi.



Toplantıda, bazı AKP kurmayları "İnsanlar aylardır indirim beklentisi içinde. Bir de koronavirüs sebebiyle cezaevlerinde basınç oluştu. Altı suç kapsam dışı kalırsa, ilk etapta 31 bin kişi tahliye oluyor. Bu yeterli değil. Cezaevlerindeki basıncı düşürmek, rahatlatmak lazım" görüşünü dile getirdi.



Cumhurbaşkanı da dile getirilen görüşleri dinledikten sonra Adalet Bakanı Gül’e, en geç bir hafta içinde durumu ortaya çıkaracak tablo konusunda bir çalışma talimatını verdi.

Önce muhalefet partilerine sunulacak

Erdoğan’ın başkanlığındaki toplantının ardından, AKP kurmayları infaz indirimi ile ilgili olarak dün bir kez daha toplandı.



Yapılacak düzenlemenin takviminin hızlandırılması kararı alınırken bu kapsamda önümüzdeki hafta içinde infaz paketinin önce muhalefet partilerine sunulması, ardından da Meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

"Terör hariç diğer suçlar da indirime girerse cezaevlerindeki kapasite düşer"

AKP'de daha önce cinsel istismar, uyuşturucu, örgütlü suçlar, terör suçları, kasten adam öldürme ve mükerrer suçlar olmak üzere altı suçun indirim kapması dışına tutulması kararı alınmıştı.

AKP’nin hukukçuları, cezaevlerinde şu anda 300 bin civarında hükümlü ve tutuklu bulunduğunu, bunların yarısının indirim kapsamı dışında tutulan suçlardan ceza alanlardan oluştuğunu dile getirdi. AKP kaynakları, terör hariç, diğer suçlarla ilgili bazı cezaların da indirim kapsamına alınması durumunda, cezaevlerindeki kapasitenin düşeceğini ve rahatlama olacağını bildirdi.