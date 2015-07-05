AKP, TBMM Başkanlık Divanı’nda ne yapacak?

TBMM’de, MHP’nin geçersiz oylarıyla İsmet Yılmaz’ın başkanlık koltuğuna oturmasının ardından gözler 7 Temmuz Salı gününe çevrildi. TBMM Danışma Kurulu, Meclis Başkanı İsmet Yılmaz başkanlığında toplanarak AKP, CHP, MHP ve HDP’ye Başkanlık Divanında düşecek üyelik sayısında uzlaşma arayacak. TBMM Başkanlık Divanı, İçtüzük uyarınca 15 üyeden oluşuyor ancak Danışma Kurulunda grupların uzlaşması durumunda idare amiri ve katip üyeliklerde artış yapılabiliyor.

CHP ve HDP 18 üyeli Divan oluşumu isterken, HDP ile eşit sayıda milletvekili olmasına karşın oy oranının fazlalığı gerekçesiyle MHP bu partiden 1 fazla üyelik elde etmek için 17 üyeli divan istiyor. Sayı 17 olduğunda AKP’ye 8, CHP'ye 4 üyelik düşecek, kalan 5 üyelik HDP ve MHP arasında dağıtılırken kura çekilmesi gerekecek. Ancak, MHP Grubu, kura çekilmesine karşı çıkıyor ve seçimdeki oy oranını göstererek kendi sayısının fazla olmasını talep ediyor.

Danışma Kurulu’nda uzlaşma sağlanamazsa, partiler Divan'ın üye sayısına ilişkin taleplerini grup önerisi olarak Genel Kurul gündemine getirecek. Partilerin koalisyon senaryolarına göre tavır takınmaları bekleniyor. AKP’nin herhangi bir partiye yakın görünmemek için "çekimser” kalabileceği de ifade ediliyor.

45 günlük süre başlatacak takvim

Danışma Kurulu'nda uzlaşma sağlanamazsa partiler grup önerilerini Genel Kurul'a getirecek. Genel Kurul’da Başkanlık Divanı sayısının tespit edilmesinin ardından partilerin belirledikleri isimler Genel Kurul'un oyuna sunulacak. CHP ve MHP sayı kesinleşmeden kendi divan üyelerini belirledi. AKP’nin Çarşamba günü grubunu toplayarak isimleri belirlemesi bekleniyor. Bu durumda 45 günlük süreyi başlatacak Divan'ın oluşumu 8 Temmuz'u bulacak.

Divan 19 olursa kime ne düşüyor?

TBMM Kanunlar ve Kararlar Dairesi, 4 siyasi partiye düşecek üye dağılımına ilişkin seçenekler hazırladı. Hazırlanan tabloda 4 partiye 1'er TBMM Başkanvekilliği düşecek şekilde hesap yapıldı. Buna göre Divan'ın 19 üyeli olması durumunda AKP’ye başkan dahil 9, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 3'er, 18 üyeli divanda AKP’ye Başkan dahil 8, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 3'er, 17 üyeli divanda AKP’ye başkan dahil 8, CHP'ye 4, MHP'ye 3, HDP'ye 2, 16 üyeli divanda AKP’ye başkan dahil 8, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 2'şer, 15 üyeli divanda ise AKP'ye Başkan dahil 7, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye 2'şer üyelik düşüyor.