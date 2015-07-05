Hasip Kaplan: MHP’nin Başkanlık Divanı’nda fazla üye istemesi kıskançlık

HDP’li Hasip Kaplan, “Başkanlık Divanı milletvekili sayısına göre belirlenir. MHP’nin bir fazla üyelik istemesi hazımsızlıktır; kıskançlıktır” dedi.

HDP’nin geçen yasama dönemi milletvekili, avukat Hasip Kaplan, AKP ve MHP’nin 2011 yılında HDP ve CHP’nin tutuklu milletvekili protestosunda Genel Kurul’da yemin etmemelerini fırsat bilerek komisyonları kendilerine göre şekillendirdiklerini söyledi.

Her iki partiye yeni dönemde buna göz yumulmayacağı mesajı gönderen Kaplan, MHP’nin n Başkanlık Divanı’nda HDP’den bir fazla üyelik baskısını “ MHP’nin yaptığı hazımsızlıktır, kıskançlıktır, Ayrımcılıktır” diye değerlendirdi. Başkanlık Divanı’nın partilerin milletvekili sayısına göre belirleneceğine dikkat çeken Kaplan, “ HDP ve MHP 80 milletvekili çıkardı. Başkanlık Divanında eşit oranda temsil edilecek. Bu eşit oran esas alınmazsa bundan sonra bütün komisyonlar kavgalı olur, gerilimli olur. Meclis’in çalışması imkansız hale gelir” dedi.

TBMM Başkanlık Divanı 1 Başkan, 4 Başkanvekili, 3 İdare Amiri ve 7 Katip üye olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Ancak Danışma Kurulu’nda guruplar uzlaşırsa idare amiri ve katip üye sayısı; yani divanın toplam üye sayısı arttırılabiliyor. Üyelikler de partilerin sandalye sayıları dikkate alınarak dağıtılıyor. Geçen dönem Başkanlık Divanı, 11 AKP , 4 CHP , 2 MHP ve 1 HDP'li üyeyle 18 üyeden oluşmuştu

Danışma Kurulu 15 üyeden oluşursa AKP'ye TBMM Başkanıyla birlikte 7, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye ise 2'şer üyelik düşecek.

MHP’nin 17 ısrarı HDP’den

Başkanlık Divanı 17 olduğunda dağılımda sorun çıkıyor. Bu durumda AKP’ye 8, CHP'ye 4, kalan 5 üyelik HDP ve MHP arasında dağıtılacak ve kura çekilmesi gündeme gelecek. Ancak MHP Grubu, kura çekilmesine karşı çıkıyor ve seçimdeki oy oranını göstererek kendi sayısının fazla olmasını talep ediyor.