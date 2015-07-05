T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hasip Kaplan: MHP’nin Başkanlık Divanı’nda fazla üye istemesi kıskançlık

Geçen dönem Başkanlık Divanı, 11 AKP , 4 CHP , 2 MHP ve 1 HDP'li üyeyle 18 üyeden oluşmuştu

05 Temmuz 2015 21:09

Hülya Karabağlı

HDP’li Hasip Kaplan, “Başkanlık Divanı milletvekili sayısına göre belirlenir. MHP’nin bir fazla üyelik istemesi  hazımsızlıktır; kıskançlıktır” dedi.

HDP’nin geçen yasama dönemi milletvekili,  avukat Hasip Kaplan, AKP ve MHP’nin  2011 yılında  HDP ve CHP’nin tutuklu milletvekili  protestosunda Genel Kurul’da yemin etmemelerini  fırsat bilerek komisyonları  kendilerine göre  şekillendirdiklerini  söyledi. 

Her iki partiye yeni dönemde buna göz yumulmayacağı mesajı gönderen Kaplan,  MHP’nin n Başkanlık Divanı’nda HDP’den bir fazla üyelik  baskısını “ MHP’nin yaptığı  hazımsızlıktır,  kıskançlıktır, Ayrımcılıktır” diye  değerlendirdi.  Başkanlık Divanı’nın partilerin milletvekili sayısına göre belirleneceğine dikkat çeken  Kaplan, “ HDP ve MHP  80 milletvekili  çıkardı.  Başkanlık  Divanında eşit oranda  temsil edilecek.  Bu  eşit oran esas  alınmazsa  bundan sonra  bütün komisyonlar kavgalı olur, gerilimli  olur. Meclis’in çalışması imkansız hale gelir” dedi.

TBMM Başkanlık Divanı 1 Başkan, 4 Başkanvekili, 3 İdare Amiri ve 7 Katip üye olmak üzere 15 üyeden oluşuyor. Ancak Danışma Kurulu’nda  guruplar uzlaşırsa  idare amiri ve katip üye sayısı; yani  divanın toplam üye sayısı arttırılabiliyor. Üyelikler de partilerin sandalye sayıları dikkate alınarak dağıtılıyor. Geçen dönem Başkanlık Divanı, 11 AKP , 4 CHP , 2 MHP ve 1  HDP'li üyeyle 18 üyeden oluşmuştu

Danışma Kurulu 15 üyeden oluşursa AKP'ye TBMM Başkanıyla birlikte  7, CHP'ye 4, MHP ve HDP'ye ise 2'şer üyelik  düşecek.

 

MHP’nin  17 ısrarı  HDP’den

 

Başkanlık  Divanı  17 olduğunda dağılımda sorun çıkıyor. Bu durumda AKP’ye 8,  CHP'ye 4, kalan 5 üyelik HDP ve MHP arasında dağıtılacak ve kura çekilmesi  gündeme gelecek. Ancak MHP Grubu, kura çekilmesine karşı çıkıyor ve seçimdeki oy oranını göstererek kendi sayısının fazla olmasını talep ediyor.

ETİKETLER

hasip kaplanhdpmhpbaşkanlık divanıtbmmhaber

İlgili Haberler

Dilek Öcalan TBMM Başkanlık Divanı’nda

Abdullah Öcalan'ın yeğeni Dilek Öcalan, HDP'den Şanlıurfa milletvekili seçilmişti

CHP'nin Meclis Başkanlık Divanı üyeleri belli oldu

CHP 'kadın başkanvekilliği' geleneğini sürdürüyor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24