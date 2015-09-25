T24 LogoT24 Logo
Politika

AKP tarafından tekrar aday gösterilmeyen Çelebi, önce bağımsız aday oldu, sonra çekildi

AKP, 7 Haziran’da Ağrı’da da Leyla Zana’nın listebaşı olduğu HDP karşısında 4-0 kaybetmişti

25 Eylül 2015 10:51

2014'te katıldığı bir toplantıda “Ağrı’ya bunlarca yatırım yapıldı. Patnos’a bu kadar para gönderildi. Bunu görmeyen nankördür. Sizler de Tayyip’e kurban olun, ben de Tayyip’e kurban olayım” diyen AKP eski Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi, partisi tarafından aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu. Ancak daha sonra AKP yönetimiyle pazarlık yapan Çelebi, bağımsız adaylıktan çekildiğini duyurdu.

AKP, 7 Haziran’da Ağrı’da da Leyla Zana’nın listebaşı olduğu HDP karşısında 4-0 kaybetmişti. Bu nedenle 1 Kasım için adayların tümü değiştirildi. Geçen dönem AKP’nin Ağrı milletvekili olan Ekrem Çelebi, listeye giremedi.

 

'Ağrılılar kurban olsun'

 

Çelebi, 22 Kasım 2014'te AKP’nin Patnos ilçe kongresinde Erdoğan’a hayranlık ve övgü sıralamasında kendisine birincilik getirecek ifadeler kullanarak, “Ağrı’ya bunlarca yatırım yapıldı. Patnos’a bu kadar para gönderildi. Bunu görmeyen nankördür. Sizler de Tayyip’e kurban olun, ben de Tayyip’e kurban olayım” demişti. Kürtçe olarak da dile getirdiği Erdoğan’a yönelik övgü sözleri nedeniyle bazı Ağrılılar Çelebi’ye, “Siz Erdoğan’a kurban olabilirsiniz ama bizden bakleyemezsiniz. Bizden özür dileyin” diyerek tepki göstermişti.

 

AKP’ye karşı

 

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, Çelebi, partisine karşı Ağrı’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Muhtarlarla ve bazı partililerle toplantılar yaparak, kendi adaylığı için destek istedi. Çelebi ile görüşen parti yönetimi, adaylığını çekmesini istedi. Edinilen bilgilere göre Çelebi, AKP yönetimiyle yaptığı pazarlıklar sonucu bağımsız adaylıktan vazgeçti. Çelebi, Ağrı’da partililere gönderdiği bayram mesajında, “1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminde Ağrı’da AKP’den aday adayı oldum. Fakat nasip olmadı. Bağımsız aday olmam için göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize minnet ve şükranlarımı sunarım” diyerek aday olmayacağını duyurdu.

Çelebi, “Bağımsız adaylık için başvuruda bulunmuşsunuz” sorusuna, “Ben bağımsız aday değilim” yanıtını verdi. Çelebi’nin, Ağrı il seçim kuruluna yaptığı adaylık başvurusunu, partinin isteği üzerine geri çekeceği öğrenildi.

 

ETİKETLER

ak partiakpağrıekrem çelebiadayçekilmehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24