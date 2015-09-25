AKP tarafından tekrar aday gösterilmeyen Çelebi, önce bağımsız aday oldu, sonra çekildi

2014'te katıldığı bir toplantıda “Ağrı’ya bunlarca yatırım yapıldı. Patnos’a bu kadar para gönderildi. Bunu görmeyen nankördür. Sizler de Tayyip’e kurban olun, ben de Tayyip’e kurban olayım” diyen AKP eski Ağrı milletvekili Ekrem Çelebi, partisi tarafından aday gösterilmeyince bağımsız aday oldu. Ancak daha sonra AKP yönetimiyle pazarlık yapan Çelebi, bağımsız adaylıktan çekildiğini duyurdu.

AKP, 7 Haziran’da Ağrı’da da Leyla Zana’nın listebaşı olduğu HDP karşısında 4-0 kaybetmişti. Bu nedenle 1 Kasım için adayların tümü değiştirildi. Geçen dönem AKP’nin Ağrı milletvekili olan Ekrem Çelebi, listeye giremedi.

'Ağrılılar kurban olsun'

Çelebi, 22 Kasım 2014'te AKP’nin Patnos ilçe kongresinde Erdoğan’a hayranlık ve övgü sıralamasında kendisine birincilik getirecek ifadeler kullanarak, “Ağrı’ya bunlarca yatırım yapıldı. Patnos’a bu kadar para gönderildi. Bunu görmeyen nankördür. Sizler de Tayyip’e kurban olun, ben de Tayyip’e kurban olayım” demişti. Kürtçe olarak da dile getirdiği Erdoğan’a yönelik övgü sözleri nedeniyle bazı Ağrılılar Çelebi’ye, “Siz Erdoğan’a kurban olabilirsiniz ama bizden bakleyemezsiniz. Bizden özür dileyin” diyerek tepki göstermişti.

AKP’ye karşı

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün haberine göre, Çelebi, partisine karşı Ağrı’dan bağımsız milletvekili adayı oldu. Muhtarlarla ve bazı partililerle toplantılar yaparak, kendi adaylığı için destek istedi. Çelebi ile görüşen parti yönetimi, adaylığını çekmesini istedi. Edinilen bilgilere göre Çelebi, AKP yönetimiyle yaptığı pazarlıklar sonucu bağımsız adaylıktan vazgeçti. Çelebi, Ağrı’da partililere gönderdiği bayram mesajında, “1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak milletvekili seçiminde Ağrı’da AKP’den aday adayı oldum. Fakat nasip olmadı. Bağımsız aday olmam için göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı hepinize minnet ve şükranlarımı sunarım” diyerek aday olmayacağını duyurdu.

Çelebi, “Bağımsız adaylık için başvuruda bulunmuşsunuz” sorusuna, “Ben bağımsız aday değilim” yanıtını verdi. Çelebi’nin, Ağrı il seçim kuruluna yaptığı adaylık başvurusunu, partinin isteği üzerine geri çekeceği öğrenildi.