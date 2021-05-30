AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir

AKP'li Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün Ayasofya'da gerçekleşen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" programında imamın Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'a atfen, "zalim ve kafir" demesine sosyal medyadan gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzu ve ülkemizi tehdit eden düşmana karşı "geldikleri gibi giderler" diyen İstiklal Savaşı'mızın Başkomutanı, Devletimizin kurucusu, İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir."