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AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir

30 Mayıs 2021 00:13

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "İlk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletimizin ortak ve yüksek değeridir" dedi.

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