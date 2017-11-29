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Politika

AKP Sözcüsü: Kılıçdaroğlu, 17 - 25 Aralık’a subliminal mesaj veriyor

"Siyaseti bir operasyon aracı haline getirmemek lazım"

29 Kasım 2017 17:18

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı Man Adası'nda kurulan bir off - shore şirkete Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eniştesi, dünürü, eski özel kalem müdürü ve oğlu tarafından on milyonlarca dolar aktarıldığını iddiasına yanıt verdi. Ünal, "17 -25 Aralık'a subliminal mesaj veriyorlar" dedi.

Mahir Ünal, "Siyaseti bu kadar değersizleştirmemek lazım, siyaseti bir operasyon aracı haline getirmemek lazım. Eğer bu belgeler suç oluşturuyorsa savcılığa paylaşmanız lazım. Bu belgeleri elinizde tutmanız zaten suçtur. 17 -25 Aralık'a subliminal mesaj veriyorlar. Ellerindeki belgeyi basınla, savcılıkla paylaşmıyorlar " dedi.

 

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