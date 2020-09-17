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AKP Sözcüsü Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki: Bu azgın ve ahlâksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin

17 Eylül 2020 17:18

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 67 yaşındaki komşusunu döven sanatçı Halil Sezai ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu azgın ve ahlâksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz" ifadesini kullandı.

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