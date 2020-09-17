AKP Sözcüsü Çelik'ten Halil Sezai'ye tepki: Bu azgın ve ahlâksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin
17 Eylül 2020 17:18
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 67 yaşındaki komşusunu döven sanatçı Halil Sezai ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bu azgın ve ahlâksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin. Bu barbara 'muhalif' ya da 'iktidar karşıtı' diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz" ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Halil Sezai'ye tepki gösterdi.
Çelik'in şu ifadeleri kullandı:
"Kendine sanatçı diyen bir barbar, yaşlı bir adama alçakça bir şiddet uyguluyor. Her sağlıklı insanın vicdanen reddedeceği alçakça bir davranış bu. Bu azgın ve ahlâksız şiddeti uygulayanın insanlığından bahsedilemez ki sanatçılığından bahsedilsin.
Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum. Alçaklığın ölçüsü siyasi pozisyon olmaz. Ahlâkı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmek akıl ve vicdan yoksunluğudur.
Yaşlı bir insana uygulanan bu şiddet toplumun ahlâkına ve vicdanına uygulanıyor. Yapan kişinin kimliğine bakarak bu şiddeti sahiplenenler daha büyük şiddete imza atıyor. Buna kim prim veriyorsa, tüm kavramları istismar eden zihinsel bir şiddeti yayıyor.
Bu alçak eylem sonucu şiddete uğrayan mağdur vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu konuda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ediyoruz."
Tuzla'da 15 Eylül'de Halil Sezai , 67 yaşındaki Hüseyin Meriç'i darp ettiği görüntüler ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve emniyette ifade vermesinin ardından serbest bırakılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı darp olayıyla ilgili soruşturmayı genişletmesinin ardından Sezai'iyi savcılık ifadesinin alınmasının için adliyeye çağırmıştı
Sezai'nin darp ettiği belirtilen komşusu Hüseyin Meriç'in dünkü açıklamasının ardından Halil Sezai de Twitter hesabından ilk açıklamayı yapmıştı.
Halil Sezai de, "Benim yaptığım şey de hayvanlık buna söyleyecek bir lafım yok... Beni bilen bilir aşırı sabırlı ve sakin bir insanımdır ama bu raddeye gelmenin de bir süreci var. Üzgün müyüm? Hem de çok. Değmezdi bu mafya hikayelerini ballandıra ballandır anlatan, parasıyla her şeyi, herkesi satın alabileceğini düşünen abimiz için. Ben bilmiyor muyum sitenin 50 tane kamerası olduğunu, bilmiyor muyum magazin gezeceklerini beni ve ailemi çok kötü bir pozisyonda bırakacaklarını? Elbette biliyorum. Ama dayanamadım işte. Taş olsa çatlardı aylardır süren bu kadar ağır küfür ve tacize" ifadelerini kullanmıştı.