AKP Sözcüsü Çelik’ten CHP Sözcüsü Öztrak’a: Akıl ve izan bunları tamamen terketti, siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından CHP Sözcüsü Faik Öztrak'a, "Dikkatli bir üslupla, siyasi akılla konuşuyoruz. Her türlü saygısızlıklarına makul bir dille cevap vermeye çalışıyoruz. Ama akıl ve izan bunları tamamen terketti. Siyasi akıl bitince küfür etmeye başlıyorlar." yanıtını verdi.

Çelik, Öztrak'ın "Arsız kendini güçlü sanınca, Haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. ‘Emekli Amiraller talimatı Kılıçdaroğlu’ndan alıyor’ sözü arsızlığın dik alasıdır. Müddei iddiasını ispatlayamazsa namussuzdur, şerefsizdir. Mert dayanır, namert kaçar. CHP milletimizle beraberdir." paylaşımını alıntılayarak, "En büyük namussuzluk, siyasetin namusunu tehdit eden her türlü darbe girişimine ve muhtıraya destek vermektir. Tarih boyunca ve bugün her türlü milli irade düşmanlığına hizmet etmektir. En büyük arsızlık, 1960’tan bu yana milli iradenin namusuna silah doğrultanlara yardım ve yataklık yapan bir siyasi tarihten utanmamaktır. En büyük namussuzluk geçmişteki Yassıada’yı aynen bugünde canlandırma teşebbüsüdür." ifadesini kullandı.

Çelik paylaşımlarında şunları kaydetti:

"En büyük namussuzluk kendi partileri adına “iktidarı canlı yayında yargılayacağız” diye vahşet çağrısı yapılırken üç maymunu oynamaktır...

En büyük arsızlık, “iktidarı seçimle ya da seçimsiz” göndermekten bahseden mensuplarının demokrasi düşmanı çağrılarına susarak destek vermektir.

En büyük saygısızlık milletin seçtiği Cumhurbaşkanını muhalefet diliyle değil düşmanca ve Yassıada diliyle hedef almaktır. En büyük akılsızlık, aynaya bakarak konuşurken, başkasına konuştuğunu zannetmektir. 15 Temmuz gecesi kim direndi, kim kaçtı herkes gördü. Direnen ve mücadele eden lider bizim liderimizdi. Kaçanın adresi ise sizin genel merkezinizde."

TIKLAYIN | CHP Sözcüsü Öztrak: “Emekli amiraller talimatı Kılıçdaroğlu’ndan alıyor” sözü arsızlığın dik âlâsıdır