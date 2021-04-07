CHP Sözcüsü Öztrak:  “Emekli amiraller talimatı Kılıçdaroğlu’ndan alıyor” sözü arsızlığın dik âlâsıdır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın grup toplantısındaki, “Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor” sözlerine tepki gösterdi.

Öztrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Arsız kendini güçlü sanınca, Haklıyı suçlu çıkarmaya çalışırmış. ‘Emekli Amiraller talimatı Kılıçdaroğlu’ndan alıyor’ sözü arsızlığın dik alasıdır. Müddei iddiasını ispatlayamazsa namussuzdur, şerefsizdir. Mert dayanır, namert kaçar. CHP milletimizle beraberdir.” ifadesini kullandı.

Erdoğan bugünkü açıklamasında, “Bu emekli amiraller ne yazık ki talimatı kendi başkomutanları Kılıçdaroğlu’ndan alıyor. Zaten orada onun imzası var. 15 Temmuz kaçtın Bakırköy’e gittin ama şimdi kaçacaksın kovalayacağız” açıklamasını yapmıştı.