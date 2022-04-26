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Politika

AKP Sözcüsü Çelik'ten CHP'li Özel'e: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez

Özgür Özel, "AK Parti'nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız, Erdoğan hesap verecek" demişti

26 Nisan 2022 11:00

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi Davası sonrası yaptığı açıklamaya yönelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez" dedi.
 
AKP'li Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden CHP'li Özgür Özel'e yüklendi. 
 
Çelik, "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip Cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye’yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyyen mahkum olmuştur" dedi. 
 
Çelik, şöyle devam etti:
 
"Buldukları her fırsatta milli iradeyi tehdit edenlerin bu ülkeye ödettiği bedeli düşman yapamazdı. Millet düşmanlığı ve Türkiye düşmanlığı bu Yassıada zihniyetinin alfabesidir. Bu zihniyet, milletin demokrasi kararnamesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Millet iradesini tehdit etmeye kalkanlara nasıl cevap verdiğimiz nettir. Bunlarla siyasi mücadeleyi sürdürmek tarihi bir görevdir. Cumhurbaşkanımızı tehdit etmeye kalkanlarla, millet egemenliğini savunarak mücadele etmeye devam edeceğiz."

Özgür Özel ne demişti?

Mahkeme, dün Gezi Parkı davasında dört buçuk yıldır tutuklu yargılanan iş insanı ve aktivist Osman Kavala'yı hükümeti ortadan kaldırmaya çalıştığı gerekçesiyle ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca daha önce aynı iddialardan beraat etmiş olan Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin de hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verdi.

Mahkemenin kararı sonrası İstanbul Adliyesi önünde konuşan CHP'li Özgür Özel, şunları söylemişti:

"Bugün burada verilen karar paranoyak yönetim anlayışının, son dönemde düştüğü derin çaresizlikten ötürü, geçmişteki son derece barışçıl kişilerin yaptığı ve sonuç vermiş bir protestoyu şeytanlaştırmanın son noktasıdır. Kan emerek yaşayan bir vampir gibi Türkiye'deki herkesin adalet talebinin kanının emerek biraz daha yaşamaya çalışmaktadır.

Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Tek adamın gönlü yapıldı. Buradan söz veriyoruz; bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız..

Bugün sonuçlanan davada ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte anayasadan alırlar. Mahkeme bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayaklar altında ezen birisi aslında kendinin meşruiyetinin ortadan kaldırıyor.

Biz birlikte oldukça, biz karşımıdakilerin ne yapmaya çalıştıklarını bildikçe korkmayacağız. Bu saray rejiminin korkak efendileri tir tir titreyecek. And olsun ki bu kumpası kuranlardan, beraat etmiş Gezi'yi yeni yargılama talimatı verenlerden hesap soracağız. And olsun ki Soma'nın da Gezi'nin de AK Parti'nin zulmettiği herkesin hesabını teker teker soracağız.

Birisi masum insanları, çevreci insanları, aydın insanları mahkum etmeye çalıştı. Onların üzerine kapanan mahkeme kapıları, cezaevi kapıları onları mahkum edemez. Gezi özgürdür, Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan hesap verecektir. And olsun, and olsun, and olsun."

 
TIKLAYIN - CHP'li Özel: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür; tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır, ant olsun, ant olsun, ant olsun
özgür özelömer çelikchp
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