CHP'li Özel: Gezi özgürdür, Kavala özgürdür; tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır, ant olsun, ant olsun, ant olsun

25 Nisan 2022 19:40
İş insanı Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet cezası ve Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman'a da 18’er yıl hapis cezası verilmesinin ardından açıklama yapan CHP Grupbaşkanvekili Özgür Özel, "Gezi özgürdür. Tarih önünde Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun" dedi.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davasında karar açıklandı.
1637 gündür tutuklu olan Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay ve Yiğit Ali Emekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.
Mahkemenin kararı sonrası İstanbul Adliyesi önünde konuşan CHP'li Özgür Özel, şunları söyledi
"Bugün burada verilen karar paranoyak yönetim anlayışının, son dönemde düştüğü derin çaresizlikten ötürü, geçmişteki son derece barışçıl kişilerin yaptığı ve sonuç vermiş bir protestoyu şeytanlaştırmanın son noktasıdır. Kan emerek yaşayan bir vampir gibi Türkiye'deki herkesin adalet talebinin kanının emerek biraz daha yaşamaya çalışmaktadır" dedi.
"Hukukun ve adaletin gereği yapılmadı. Tek adamın gönlü yapıldı" diyen Özgür Özel, "Buradan söz veriyoruz; bu kumpası kuranlardan hesabını teker teker soracağız" ifadelerini kullandı.
Özel'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Bugün sonuçlanan davada ülkeyi yöneten bir tek adamın gönlü yapıldı. O mahkemeler ki yetkilerini, güçlerini önce kanunlardan ama en üstte anayasadan alırlar. Mahkeme bağımsızlığını yok eden, kuvvetler ayrılığını ayaklar altında ezen birisi aslında kendinin meşruiyetinin ortadan kaldırıyor.
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