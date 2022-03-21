AKP Sözcüsü Çelik'ten Adana'daki görüntülerle ilgili açıklama: Orantısız güç kabul edilemez

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine yapılan polis müdahalesi ve işkencesine yönelik, "Orantısız güç kabul edilemez." açıklamasını yaptı. Çelik, "Mücadelesini takdir ettiğimiz polislerin içerisinde orantısız güç yapan polisler asla kabul edilemez." dedi.

Partisinin MYK toplantısının ardından açıklama yapan Çelik, dün görüntülerin sosyal medyaya yansıdığı Adana'daki polis şiddetine ilişkin olarak, "Provokasyonları görüyoruz. Haftada neredeyse 1 gün sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin 28 Şubat hatırlatmasına da yanıt veren Çelik, "28 Şubat yeniden canlanıyormuş gibisinden açıklamalar var. Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. 28 Şubat uygulamalarını ortadan kaldıran uygulamalara en büyük desteği biz verdik." yanıtını verdi.

Çelik'in Adana'daki görüntülere ilişkin açıklaması şöyle:

"Kuralımız, prensibimiz açıktır. Biz, mücadelesini her zaman takdir ettiğimiz güvenlik güçlerimiz içerisinde çeşitli olaylara müdahalede orantısız güç kullanılmasına asla kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılmasında ortaya çıkan görüntüler asla ve kata kabul edilemez. Bunlar meşru sayılamaz. Zaten Adana'daki tablo ortaya çıktığı zaman İçişleri Bakanlığımız, Adana Valiliğimiz soruşturma açıldığını söylemişlerdir. Bizim açımızdan temel prensip budur. Orantısız güç asla kabul edilemez. Orantısız güç meşruiyet sınırının dışına çıkmış şiddet demektir. Hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı orantısız gücün kabul edilmesi söz konusu değildir. Burada, bakıyorum bazı açıklamalara, bu orantısız güç göstermeyi sistematik hale gelmiş, bir hükümet politikasıymış gibi sanki hükümetimiz, bakanlığımız, partimiz sistematik olarak böyle bir politika uyguluyormuş gibisinden bir iftira kampanyası yürütüyorlar. 28 Şubat yeniden canlanıyormuş, yok eski günler yeniden geliyormuş gibisinden, bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. Türkiye'de 28 Şubat uygulamalarının ortaya çıktığı zamanlarda ortadan kaldıran en güçlü mücadeleyi biz verdik. Birilerinin 28 Şubat benzeri uygulamalara girmesine karşı da yine en güçlü duruşu bir sergiliyoruz" ifadelerini kullandı.



"Provokasyonları görüyoruz"

Çelik, bu eylemlerden yola çıkarak bütün emniyet teşkilatına iftira atmanın son derece yakışıksız bir tavır olacağın belirterek, "Hele bizim hükümetimizin sistematik şekilde şiddet uygulamasına dönük bir yaklaşımımız varmış gibisinden ilzam edenlerin açık ve net söylüyorum, birçoğu 28 Şubat'ta verilen mücadelede katkısı olmamıştır, kenarda durmuşlardır. Fedakarca görev yapanları takdir etmek lazım. Orantısız güç kullananların asla kabul edilemeyeceğini, meşru görülemeyeceğini, bunu topyekün reddettiğimizi ifade ediyorum. Tabii ki provokasyonları görüyoruz. Neredeyse haftada 1 gün izinsiz gösteri yaparak, sokakların sistematik şekilde karıştırılmaya çalışıldığını, hakaret küfür belli bir kampanyayla yapıldığını biliyoruz. Neredeyse üç beş yıldır bir sürü olaya müdahale ederken bu sınırlar içerisinde, büyük bir tahammül ve toleransla bu görevlerini yapıyorlar. Aynı zamanda oranın Suriye’ye olan yakınlığı sebebiyle ortaya çıkan tehditlerle mücadele ediyorlar. Bunları birbirine karıştırmamak lazım" dedi. (DHA)