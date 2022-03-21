AKP Milletvekili Atalay, 'Adana işkencesi'ne ceza istedi: Emniyet Müdürü mü olur Vali mi olur bilemem...

AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Adana polisinin Furkan Vakfı üyelerine sokak ortasındaki işkencesini sert sözlerle eleştirerek "Failler sadece cop sallayanlar değil, bugün önemli bir gelişme bekliyorum. Bu Emniyet Müdürü mü olur Vali mi olur onu bilemem" diye konuştu.

T24'e özel açıklamalarda bulunan AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Furkan Vakfı'nın tutuklu 8 üyesi için organize ettikleri yürüyüşe polis müdahale ederken oluşan görüntülerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Hiç kimse bu görüntülere göz yummamızı bekleyemez" diyen Atalay şöyle konuştu:



"Bu kötü görüntüler 30 yıldır unutulmuştu. Hiç kimse bu görüntülere göz yummamızı bekleyemez. AK Parti'nin Türkiye'yi nereden nereye getirdiği belli. Furkan Vakfı'nı bilmem. Kime yapılırsa yapılsın bu kabul edilemez. Mağdurun kimliği sorulmaz. Bu böyle olmamalıydı. AK Partili bir vekil olarak kabul edilemez buluyorum. Bu manzarayı kabul etmiyorum. Münferit de olsa bu görüntüleri küçümseyemeyiz. Mülkiye müfettişleri ile yapılanlar geçiştirilemez. Bu fotoğrafın hafızalardan silinmesi için kim emir vermişse kim organize etmişse toplumun gözü önünde cezalandırılmalı. Bu ülke işkencelerden faili meçhul cinayetlerden çok çekti. Bu olay çok büyük bir olay. AK Partilileri rahatsız etti. Çünkü sorumluluk bizde. Failler sadece cop sallayan polisler değildir. Ben bugün önemli bir gelişme bekliyorum. Bu emniyet müdürü mü olur vali mi olur onu bilemem."



Orhan Atalay Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Dün Adana’da olan-bitenler tek kelime ile vahşettir. Kimden gelirse gelsin, kime karşı işlenmiş olursa olsun. Bu vahşetin fotoğrafını tarihin ve toplumun hafızasından silecek tek şey tüm faillerin en etkin şekilde cezalandırılmasıdır" dedi. Orhan Atalay Twitter'dan yaptığı açıklamada da "Dün Adana’da olan-bitenler tek kelime ile vahşettir. Kimden gelirse gelsin, kime karşı işlenmiş olursa olsun. Bu vahşetin fotoğrafını tarihin ve toplumun hafızasından silecek tek şey tüm faillerin en etkin şekilde cezalandırılmasıdır" dedi.







Adana'da Furkan Vakfı üyesi sokak ortasında öldüresiye dövüldü; polisten vakıf üyelerine kameralar önünde işkence!









Ne olmuştu?

Furkan Vakfı’nın 8 tutuklu üyesi için Adana'da düzenlediği eyleme polis müdahale etti. Eyleme katılan ve yerde yatan bir vatandaşın öldüresiye dövüldüğüne dair görüntüler kameralar yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan diğer videoda ise polisin kameralar önünde vakıf üyelerine işkence ettiği anlar kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Görüntülerle ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan sert açıklamada bulundu.



Karamollaoğlu Twitter hesabından "Bir dönemin hak arayanlarıydınız, bu dönemin haksızlık edenleri oldunuz. Bir dönemin mazlumlarıydınız, bu dönemin zalimleri oldunuz. Kameralar önünde yapılan bu müdahaleleri gördükten sonra gözaltında yaşananları düşünmek bile istemiyoruz" diye yazdı.



Davutoğlu da Twitter hesabından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek "Adana'da Furkan Vakfı Gönüllülerine kadın, çocuk ayrımı gözetmeksizin polisin uyguladığı orantısız şiddet kabul edilemez. Sokak ortasında adeta işkence talimatını polislere hangi akıl verdi? Bu çağdışı görüntüleri yaşatanlar derhal cezalandırılmalıdır" dedi.



Babacan da Twitter hesabından "28 Şubat mücadelesi cop tutmak için değil copları kırmak için verildi. İktidardaki otoriter zihniyet bunu asla anlamadı. Dün karşı çıktığı her zulmün bugün faili oldu. Bugünkü iktidar şiddetinin kurbanı Furkan Vakfı'ydı. Esefle kınıyorum. Elbet bütün coplar bir gün kırılacak" yorumunu yaptı.





