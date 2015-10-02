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AKP Sözcüsü: Ahmet Hakan'a saldıranlardan üçü partimize üye

Ömer Çelik: Saldırganlardan üçünün partimize üyelik kaydının olduğu tespit edildi. Bu 3 kişinin tedbirli olarak ihraç edilmesine karar verildi

02 Ekim 2015 20:45

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a saldıran 4 kişiden 3'ünün AKP üyesi olduğunu doğruladı. Ömer Çelik, "Saldırganlardan üçünün partimize üyelik kaydının olduğu tespit edildi. Bu 3 kişinin tedbirli olarak ihraç edilmesine karar verildi" dedi.

Ahmet Hakan'a yapılan saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan Çlik, saldırganlardan 3'ünün AK Parti üyesi olduklarının tespit edildiğini ve söz konusu kişilerin partiden ihraç edileceğini duyurdu. Çelik'in mesajı şöyle:

"Gazeteci Ahmet Hakan Coşkun'a yapılan saldırı sonrasında, saldırganlardan 3'ünün Partimizin üyesi olduğuna dair haberleri dikkatle inceledik. Saldırganlardan 3'ünün partimize üyelik kaydının olduğu tesbit edildi. Ve bu 3 kişinin tedbirli olarak ihraç edilmesine karar verildi. Bu zihniyetin partimizde yeri yoktur. Partimizin mahkum ettiği bir zihniyete sahip olanlar, bırakın üyeliği, Ak Parti'nin yakınından bile geçemezler. Şiddete başvuran bu şahısların ihracı hızla gerçekleşecektir. Bunların Ak Parti ile organik bağı olamaz. Gazetecilere dönük şiddeti bir kere daha lanetliyoruz."

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