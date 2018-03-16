AKP seçmeni OHAL'in uzatılması konusunda ne düşünüyor?

15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından ilan edilen olağanüstü halin etkileri üzerine bir anket yapan OHAL Karşıtı İnisiyatif, 1 Kasım 2015’deki genel seçimlerde AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 35’inin OHAL’in uzatılmasını istemediğini açıkladı. Türkiye'nin 26 ilinde yapılan ankete göre, AKP seçmeninin yüzde 33.1’i OHAL’in sürmesinden yana, yüzde 31.4’ünün ise konu hakkında bir fikri yok.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Pİ-AR araştırma şirketinin 26 ilde 2 bin 460 kişiyle yaptığı ve OHAL Karşıtı İnisiyatif'in Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde düzenlediği toplantıyla açıklanan 'OHAL’in etkileri anketi' sonucunda elde edilen veriler şöyle;

-OHAL’e ilişkin kamuoyu yoklamasına göre, AKP oy verenlerin yüzde 35.5’i OHAL’in uzatılmamasını isterken yüzde 33.1’i OHAL’in sürmesini destekliyor. AKP seçmeninin yüzde 31.4’ünün ise bu konuda herhangi bir fikri yok.

CHP’ye oy veren seçmenlerin yüzde 85.7’si ise OHAL’in uzatılmasına karşı. MHP’li seçmenin yüzde 36’sı OHAL’in uzatılmasını desteklerken HDP’ye oy verenlerin yüzde 95.5 gibi büyük çoğunluğu OHAL’in uzatılmasına karşı olduğunu belirtti.

"Kamu vicdanının rahatsızlığını gösteriyor"

-OHAL döneminde bugüne dek 110 binin üzerinde kamu çalışanı ihraç edildi. Ankete göre toplumun yüzde 85.5’i ‘görevden çıkarılmaların tümü haklıdır’ ifadesine katılmıyor. ‘Görevden çıkarılmaların tümü haksızdır’ diyenlerin oranı ise yüzde 55.8. İnisiyatife göre bu konuda haklıdır ve haksızdır diyenlerin oranlarının birbirini tamamlamıyor olması kamu vicdanının rahatsızlığını gösteriyor.

-Katılımcıların yüzde 67.9’u OHAL uygulaması olmadan da ülke güvenliğinin sağlanabileceğini düşünüyor. OHAL olmadan ülke güvenliğinin sağlanamayacağını düşünenlerin oranı yüzde 12.3 iken bu konuda fikri olmayanların oranı 19.8 olarak geçti kayıtlara.

-"OHAL sayesinde Türkiye daha güvenli bir ülke olmuştur" ifadesine her 10 kişiden üçü katılıyor. 10 kişiden 5’i ise OHAL döneminde Türkiye’nin daha güvenli bir yer olmadığına inanıyor. Darbe girişimine katılmayan ve terör örgütleriyle bağı kanıtlamayanların ihraç edilmelerine yüzde 76.9 oranında karşı durulurken yüzde 23.1 ihraçları destekliyor.

Katılımcıların yarıdan fazlası, OHAL'in ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşünüyor

-OHAL’in ekonomiyi olumsuz etkilediğini düşünenlerin oranı ise yüzde 55.8. OHAL’in ekonomide olumlu bir tablo yarattığını savunanlar yüzde 9.8 iken hem olumlu hem olumsuz olarak yanıt verenler yüzde 25.1’e denk düşüyor. Bu konuda yüzde 9.3’ün ise bir fikri yok.

-OHAL’in tekrar uzatılmasına karşı olanlar yine çoğunluğa denk düşüyor. OHAL’in uzatılmasını istemeyen yüzde 45.4’e karşılık yüzde 18.6 OHAL’in sürmesini istiyor. Bu konuda da yüzde 26.4’e denk düşen katılımcıların fikri yok. OHAL’in TBMM’yi işlevsiz hale getirdiğini düşünenlerin oranı yüzde 51.3 iken yüzde 32.8 TBMM’nin bu süreçte işlevini kaybetmediğini aktardı.