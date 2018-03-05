Beş örgütten çağrı: OHAL kalksın, ittifak kanun teklifi geri çekilsin

Diyalog Grubu, Hak ve Adalet Platformu, Demokrasi İçin Birlik, Önce Demokrasi ve Yurttaş Girişimi'nin düzenlediği ortak basın toplantısında “OHAL’siz, demokratik, adil ve temiz bir seçim” yapılması çağrısı yaptı. Açıklamada OHAL'in kaldırılması çağrısı yapıldı ve AKP ile MHP'nin TBMM'ye sunduğu seçim ittifakı kanun teklifinin geri çekilmesi istendi.

Toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman, T24 yazarı Oya Baydar, eski ANAP Genel BaşkanıNesrin Nas, eski HDP milletvekili Levent Tüzel, Hak ve Adalet Platformu'ndan Nurten Ertuğrul, eski CHP milletvekili Binnaz Toprak, Prof. Gençay Gürsoy ve gazeteci Ayşenur Aslan'ın da aralarında olduğu isimler katıldı.

Taksim'deki Makine Mühendisleri Odası'nda düzenlenen toplantıda, ortak açıklamayı Oya Baydar okudu. Açıklamada siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifine karşı çıkıldı. Oya Baydar, "Otokrasiye ve diktatörlüğe karşı demokratik parlamenter sistemi ve özgür seçimleri savunan bütün partiler, bütün kesimler, hareketler ve kişiler demokrasi paydasında vakit geçirmeksizin birleşemezlerse; kendi bağımsız kimliklerini ve programlarını saklı tutarak, demokrasiyi savunmak için özveri ve cesaretle güç birliğine gidemezlerse ülkemizin üstüne çökmekte olan karabasanın sorumluluğuna ortak olmaktan kurtulamayacaklardır" dedi.

"Diğer partiler için baraj korunuyor, ittifak yapan kurtarılıyor"

Baydar'ın beş örgüt adına okuduğu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Erdoğan AKP'si ve beka sorunu yaşayan MHP, her sağduyulu vatandaşın ve seçmenin adalet duygularını rencide edecek olağanüstü seçim düzenlemeleriyle yazı da gelse, tura da gelse, hatta dikine de gelse seçim meşruiyetini ve güvenliğini hiçe sayarak ne pahasına olursa olsun kazanmayı garantilemek istiyor. Diğer partiler için yüzde 10 barajı korunurken AKP'yle ittifak yapan, aslında iltihak eden partiler baraj engelinden kurtarılarak ittifakın milletvekili sayısı artırılıyor.

Bu düzenleme ile:

- Seçmen kayıtlarının "kaydırılması" ile seçmenin denetimi büyük ölçüde ortadan

- İktidarın atadığı valilerin isteği doğrultusunda seçmen bölgelerinin ve sandıklarının taşınmasını mümkün kılıyor.

- Kaymakamların listelediği memurların sandık kurulu başkanı olarak atanmasıyla, siyasi partilerin seçim denetimi yok ediliyor.

- "Seçmenin ihbarı" ile, seçim sandıklarına kolluk kuvvetleri baskısı ve müdahalesinin önü açılıyor.

- Mühürsüz zarflar geçerli sayılarak şaibe yasalaştırılıyor.

- Oy pusulalarında ittifak için sütun düzenlemesi yapılarak geçersiz olabilecek oyların geçerliliği sağlanıyor.

Siyasi partilerin demokratik bir yönetim biçimi oluşturmasının aracı olan seçimler, böylelikle adil bir şekilde yarıştığı sivil bir alan olmaktan çıkartılıyor, tek adam rejiminin kurgulandığı bir senaryoya dönüştürülüyor. Ülkemizin geleceği ve demokrasinin tesisi için bu oyunu bozmak, hak iradesinin eşit koşullarda özgürce tecellisi için çaba harcamak hepimizin ortak sorumluluğudur,

Otokrasiye ve diktatörlüğe karşı demokratik parlamenter sistemi ve özgür seçimleri savunan bütün partiler, bütün kesimler, hareketler ve kişiler demokrasi paydasında vakit geçirmeksizin birleşemezlerse; kendi bağımsız kimliklerini ve programlarını saklı tutarak, demokrasiyi savunmak için özveri ve cesaretle güç birliğine gidemezlerse ülkemizin üstüne çökmekte olan karabasanın sorumluluğuna ortak olmaktan kurtulamayacaklardır.

"İktidar muhalefeti bir araya gelemez hâle getirmeye çalışıyor"

Daha sonra söz alan Yurttaş Girişimi'nden Nesrin Nas, “7 Haziran ve 16 Nisan, muhalefetin ittifak kurmadan birlikte davranabildiği örneklerden. İktidar, muhalefeti bir araya gelemez hale getirmeye çalışıyor. Bunu bozacak olan muhalefettir” dedi. Nesrin Nas, tüm partilerin "seçim güvenliği ittifakı" yapması gerektiğini belirtti.

Hak ve Adalet Platformu adına söz alan Nurten Ertuğrul, herkesin ilkeler sözleşmesi etrafında işbirliği yapması gerektiğine dikkat çekti.

Binnnaz Toprak: OHAL kalksın, teklif çekilsin

Diyalog Grubu'ndan Binnaz Toprak da OHAL’de seçime gidilmemesi, seçim ittifakı kanun teklifinin geri çekilmesi, seçimlere özgür ortamda gidilmesi ve sandığa giren ve çıkan sonuçların uyumlu olması taleplerini dile getirdi.

Demokrasi İçin Birlik adına söz alan Levent Tüzel de "Kendisi ile beraber hareket edenler için barajı kaldıran, kendi dışındaki muhalefet güçleri için barajı koruyan dayatma karşısında barajsız, OHAL’siz seçim yapmak üzere bir araya gelmeli, seçim güvenliği için sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.

CHP'li Salıcı: Görüşmeye hazırız

CHP vekili Oğuz Kaan Salıcı, seçim güvenliği konusunda tüm siyasi partilerle görüşmeye hazır olduklarını açıklarken, HDP'li Mehmet Emin Adıyaman, yasa taslağının görüşüldüğü Anayasa Komisyonu üyesi olduğunu belirterek “Tartışacağız ama biliyoruz ki AKP ve MHP çoğunluğu ile bu yasa geçecek. Yasanın geri çekilmesi beklentisinde olmayalım ama demokratik ve asgari müştereklerde ne yapabileceğine dair muhalefetteki partiler bir kez daha düşünmeli" dedi. Adıyaman, AKP ve MHP'nin sık sık göndermede bulunduğu "yerli ve milli" kelimelerinin etnisite ve mezhepsel açıdan ayrımcılık olduğunu söyleyen Adıyaman, "millilikle etnisite olarak Türklüğün, yerlilik olarak Sünniliğin kast edildiğini" söyledi.