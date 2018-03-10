'OHAL kaosu daha da derinleşti'; KHK'lar için Anayasa Mahkemesi'ne başvurulabilecek

OHAL döneminde çıkarılan 31 kanun hükmünde kararnameden 26’sı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından gece yarısı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, 1.5 yıldır kanun hükmünde kararnamelerle oluşturulan OHAL hukuku bir yandan yasalaştı, bir yandan da kaos derinleşti.

KHK’lerle 107 bin 174 kişi ihraç edildi, 3 bin 604 kişi iade edildi. Dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK’lerin arasında ihraç/iade ve kapatma/açma kararnameleri yer aldı. Böylece kişiye özel idari tedbir kararları da yasalaşmış oldu. OHAL mağduriyetlerinin giderilmesi için yürütme organının eliyle, kararname gücünden yararlanarak oluşturulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun kuruluş KHK’si de yasalaştı. Komisyonun, KHK’lerle tesis edilen idari tedbir işlemlerinin incelenmesi olarak tanımlanan görevleri de yasal güce kavuşmuş oldu. Komisyonun artık yasalaşan KHK’lerle ihraç edilen bir kamu görevlisinin durumunu incelemesi ve iadesine karar vermesi durumunda yaşanacak karışıklık ise soru işaretleri meydana getirdi. Böylece yürütmenin oluşturduğu bir idari denetim mekanizmasına, yasalaşan bir ihraç kararını iptal etmesi için Anayasa Mahkemesi gibi hukuksal denetim gücü verilmiş oldu. Komisyonun ihraç edilen bir kamu görevlisini görevine iade etmesi için, artık KHK’yi değil, yasayı denetlemesi gerekiyor. İade kararı verilmesi durumunda yasanın tekrar yayımlanması ya da iade edilen kişi için yasalaşan KHK’ye ilişkin yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor.

AYM’nin KHK’lerden doğan işlemlerle ilgili başvuruları reddetmesinin ve OHAL Komisyonu’nu işaret etmesinin de gerekçesi KHK’lerin yasalaşması ile ortadan kalkmış oldu. Böylece artık yasalaşan KHK’ler için Anayasa Mahkemesi’ne başvurulabilecek.