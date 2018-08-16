AKP seçmeni de imam hatipleri tercih etmiyor

Birinci nakil dönemi verileri, AKP’nin yüksek oy aldığı illerde de imam hatip liselerinin tercih edilmediğini ortaya koydu. Nakil döneminin sonunda, 17 ildeki Anadolu liselerinde 2 bin 547 kontenjan boş kalırken aynı illerde imam hatip liselerindeki boş kontenjan sayısı 15 bin 722 oldu.

Birgün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre Ortaöğretime geçiş için düzenlenen Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ve adrese dayalı yerleştirme kapsamında istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin başvurularının alındığı nakil süreciyle devam eden yeni sisteme ilişkin tartışmalar devam ediyor. MEB’in kontenjan artırımı, merkezi sınav sonuçlarına göre hiçbir okula yerleşemeyen 91 bin 687 öğrenci ve dördüncü ya da beşinci tercihine yerleşen 92 bin 10 öğrencinin sorununu çözmeye yetmedi.

Bakanlığın, 650 Anadolu lisesindeki mevcutları yükselterek, 38 meslek lisesini Anadolu lisesine dönüştürürken sadece altı imam hatip lisesinin boş sınıflarını Anadolu liselerine tahsis ederek artırdığı kontenjanlar krizi sonlandırmadı. Ancak kontenjan artırımı sırasında “dokunulmayan” imam hatip liseleri nakil döneminde de tercih edilmedi.

Plansızlık en çok Ankara’da kendini gösterdi. Ankara’daki meslek ve imam hatip liselerinin boş kalan kontenjanları toplamı 15 bin 310’a ulaştı. Başkentteki Anadolu ve çok programlı Anadolu liselerinin boş kontenjanları ise 832’de kaldı.

Benzer tablo, İzmir ve Hatay’da da yaşandı. İzmir’de öğrencilerin tercih etmediği meslek ve imam hatip liselerinde toplam 16 bin 152 boş kontenjan bulunuyor.

AKP seçmeni de anadolu istiyor

MEB’in verileri, AKP’nin yüksek oy aldığı illerde de imam hatip liselerinin tercih edilmeoiğini ortaya koyuyor. AKP’nin oy oranının en yüksek olduğu il olan Bayburt’taki üç Anadolu lisesinin tamamında boş kontenjan bulunmuyor. İldeki imam hatip ve meslek liselerinin toplam boş kontenjanı ise 339’la ifade ediliyor. AKP’nin en çok oy aldığı bir başka il olan Rize’deki imam hatip liselerinin tamamında da kontenjan açığı bulunuyor. Açık kontenjanı bulunan Anadolu liseleri ise İyidere ve Derepazarı’nda bulunuyor. Merkez, Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde Anadolu liselerinde ise açık kontenjan bulunmuyor. Ancak çok sayıda meslek ve imam hatip lisesinde kontenjan açığının olması ve bunların dolma olma olasılığının olmaması, bu ilde yapılan okulların sağlıklı şekilde planlanmadığını açığa çıkarıyor. Hakkâri’deki hiçbir Anadolu lisesinde açık kontenjan bulunmuyor. İldeki meslek liseleri 865, imam hatip liseleri ise 155 açık kontenjanla, tercih edilmeyi bekliyor.

Çöküşün göstergesi

Eğitim Sen Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Bozdoğan, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin ve imam hatip liselerinin açık kontenjanlarının, bu okul türlerinde yeni okula gereksinim olmadığını ortaya koyduğunu söyledi. Bozdoğan, şöyle konuştu:

“Öğrencilerin ilgi, yetenek, istek ve gereksinimlerine göre değil de siyasal iktidarın politik gereksinimlerine göre şekillendirilen okullaşma politikası çökmüştür. Verilen her tür desteğe, her kademedeki eğitim yöneticisinin yönlendirmesine rağmen bu okulların kontenjanlarının dolması sağlanamamıştır. Bu tablo MEB tarafından artık İmam Hatip Lisesi ve Meslek Lisesi temelli ‘okullaşma’ politikasının terk edilmesinin zorunlu hale geldiğini göstermektedir.".