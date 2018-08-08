100 binin üzerinde boş kontenjanı olan imam hatiplerin yalnızca 6'sının boş sınıfları Anadolu liselerine bırakıldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), lise yerleştirmelerinde yaşanan krizi aşmak için anadolu lisesi kontenjanlarında artırıma gitti. Bakan Ziya Selçuk’un talimatıyla harekete geçen Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, 650 Anadolu lisesinin kontenjanını artırıp, 38 meslek lisesini Anadolu lisesine dönüştürürken, 100 b,n boş kontenjana sahip imam hatip liselerinin yalnızca 6'sının boş sınıflarını Anadolu liselerine bıraktı.

TIKLAYIN -Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk: 643 Anadolu lisemizin kontenjanlarını artırarak, 6 Ağustos'ta başlayan yerleştirmeye esas nakil sürecinde toplam 58 bin Anadolu lisesi kontenjanı oluşturduk ve öğrencilerimizin tercihine açtık

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre MEB, lise giriş sisteminde aylardır yaşanan kaosun ardından yerleştirme skandalında çözüm için kontenjan artırımına gitti. Bakan Selçuk’un il milli eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelge ile yerleştirme sürecinde krizin göz göre göre geldiği ortaya çıktı. Bakanlıkta 2 bürokratın görevden alınması ve soruşturma başlatılması ile devam eden süreçte Bakan Selçuk, yerleştirme sonuçları açıklanmadan önce gönderdiği genelgede sorunları işaret etti. Genelgede, “Yerel yerleştirme yapacak okulların kontenjan planlamaları, bazı okullarda ikili öğretim yapacak şekilde belirlenmiştir. Ancak bazı öğrencilerin yerel yerleştirmede başvuru yapmalarına rağmen kontenjan üstü başvurudan dolayı yerleşemeyecekleri öngörülmekte olup bazılarının ise tercih hakkını kullanmadıkları ve hiçbir okul tercihinde bulunmadıkları bilinmektedir” ifadeleri, 91 bin öğrencinin tercihte bulunmasına karşın yerleşememesinin plansızlıktan kaynaklandığını gösterdi.

İmam hatip hassasiyeti

Genelgede, “kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, öğrenci ve veli taleplerine duyarlı yerleştirme imkânı sunulması” için talimat veren Selçuk, kontenjan artırımı için meslek liselerinden Anadolu lisesine dönüşebilecek okulların tespit edilmesine yönelik müfettiş raporu istedi. Genelgede boş imam hatipler için ise dönüşüm yerine sadece fiziki kapasitesi uygun olanların dersliklerinin Anadolu liselerine tahsis edilmesi talimatı dikkat çekti.

Kısıtlı dönüşüm

Bu kapsamda çalışma yürüten Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, on binlerce öğrencinin ilk yerleştirmede mağdur edilmesinin ardından önceki gün kontenjan artımı sürecine ilişkin adım attı. İlk nakil dönemine yetiştirilen kontenjan artımı kapsamında Genel Müdür Ercan Türk, 58 bin yeni kontenjan açtıklarını belirterek, yeni 16 Anadolu lisesi hizmete alındığını duyurdu. Ayrıca 38 mesleki ve teknik eğitim okulunu Anadolu lisesine dönüştürüldüğü, 650 Anadolu lisesinde yine kontenjan artışına gidildiği açıklandı. Ancak bakanlığın yüz binin üzerinde boş kontenjanı bulunan imam hatip liselerinden dönüşüm yapmak yerine sadece boş sınıfları ek şube olarak Anadolu lisesine vermesi dikkat çekti. Bu kapsamda 6 okulun da boş kapasitesi yine imam hatip ve meslek liseleri dahil olmak üzere Anadolu lisesi ek şubeleri olarak açıldı. Genel Müdür Türk, yerleşemeyen 91 bin öğrencinin sadece 52 bininin Anadolu lisesi tercih ettiğini ve yerleşemediğini açıkladı.

Kriz özele yönlendirdi

Edinilen bilgiye göre, MEB’in kontenjan planlamasının büyük bir bölümünü de özel okullara yönelen öğrenciler oluşturdu. Bakanlığın ilk yerleştirme kaosu içinde çocuklarının istediği okullara yerleşemediğini gören binlerce velinin, çocuklarının kayıtlarını özel okullara aldığı öğrenildi. Bu kapsamda, özel okullara gidecek öğrencilerden boşalacak kontenjanlar ve ilave üretilen yeni kontenjanlar nakil dönemi için Anadolu lisesini tercih etmek isteyen ailelere sunuldu.