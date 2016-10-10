AKP: Partimizde FETÖ incelemesinin yüzde 97’si bitti

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, parti genel merkezi ve teşkilatlarda yaptıkları ‘FETÖ’ incelemesinin yüzde 97'isinin tamamlandığını söyledi. Ataş, "Parti teşkilatlarında 3 kategorili kanıt ayrışmasıyla 3 kademeli inceleme yaptık. Teşkilatlardan gelen sayı 519. Bunlardan 120'si güçlü kanıt kategorisinde” diye konuştu.

3 kademeli inceleme

Teşkilatlarda 3 kademeli inceleme başlattıklarını, kurdukları 3 kişilik komisyonların rapor hazırladığını anlatan Ataş,"Biz bütün teşkilatlarımıza şu talimatı verdik. ‘Tüm il yönetimleri, ilçe yönetimleri, üç kademeli inceleme ile masaya yatırılmalı. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il başkanları bütünüyle masaya yatırılmalı. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra bize bir rapor verilmesini istiyoruz, dedik. Çünkü birlikte siyaset yapıyorsunuz gözlemleriniz var. O gözlemlere dayanarak ilde kuracağınız 3 kişilik komisyonla bu çalışmaları yapacaksınız, bize bir hafta içerisinde o raporlarınızı verin, dedik. Biz bu verilen raporlar çerçevesinde pozisyonlarını alıp, inceleyerek gerekçelerini alıp sorduk. Kanıt olarak ne var elinizde? İşte çocuğunu FETÖ'nün okulundan almadı, işte Bank Asya ile irtibatları devam etti, filan derneğe ya da sendikaya kayıtlı gibi. Kendisi değil de çocuğu kayıtlı veya çocuğu bizde siyaset yapıyor, babası bu işlere karışmış vaziyette veya ilk birinci ve ikinci derecede yakınları gibi. Bu envanterleri topladıktan sonra genel merkezde çok ciddi bir çalışma yaptık" dedi.

3 kategorili değerlendirme

Teşkilatlarda tespit edilen partililerin hakkındaki kanıtları da 3 kategoride değerlendirildiğini kaydeden Ataş, yapılan incelemenin yüzde 97'sinin tamamlandığını anlatarak, "Güçlü kanıt, kanıt, zayıf kanıt diye 3 kategoriye ayırdık. Bu ayrışmaları yaptıktan sonra kadın kollarımızla ilgili gelen bilgileri kadın kolları genel başkanlığımıza verdik. Gençlik kollarımızla ilgili gelen bilgiler varsa bunları gençlik kolları genel başkanlığımıza verdik, siz çalışın dedik. Belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle ilgili kanıt ortaya konulmuş, gelmişse yerel yönetimlere verdik. Teşkilat kısmıyla ilgili kısmı da biz çalışmaya başladık. Farklı yerlerden tekrar sorgulamalar yaptık. Bu kanıtlar doğru mu diye yeniden araştırmalar yaptık. Bu çalışmalarımızın yüzde 97'si bitti" diye konuştu.

“Gözden kaçanlar olabilir”

Ayrıca parti teşkilatlarının yapılan kongre ile seçim süreçlerinde de ayıklama yaptıklarını dile getiren Ataş, "Türkiye genelinde sayın Cumhurbaşkanımız'ın 'altı ibadet, ortası ticaret, üstü ihanet' tanımlaması çerçevesinde bizim en üstteki ihanet noktasında elimizde, AK Parti bünyesi içerisinde böyle bir yapı yok. Bir kişi bile çıkmaz, neden çıkmaz? AK Parti disiplinli bir partidir. İlkeleri ve kurallarıyla çalışan siyasi bir partidir. 17-25 Aralık 2013'ten sonraki süreçte kongrelerini yeni yapmış bir partiyiz. İl ilçe kongrelerimiz 2014 Ekim-Kasım-Aralık, 2015 Ocak süreçlerinde yapılmıştır. Bu kongreler yapılırken, zaten bu hassasiyet göz önünde bulundurularak gerekli ayıklama yapılmıştır. Belediye seçimleri 30 Mart 2014'te yapılmıştır. Yani 17-25 Aralık sürecinden sonra yapılmıştır. Bu süreçte de gerekli ayıklanmalar yapılmıştır. Belki gözden kaçan kişiler, kimlikler olabilir. Bunlarla ilgili işlemler de yapılmıştır ve yapılmaya devam edilmektedir" ifadelerini kullandı.

Teşkilatlardan gelen sayı 519

Teşkilatlarda kurulan komisyonların hazırladığı raporlar doğrultusunda, ‘FETÖ’ ile ilişkisi olabilecek 519 kişinin isminin genel merkeze gönderildiğini belirten Ataş, "Saydığım yapı kategori içerisinde teşkilatlardan bize gelen sayı 519. Bunun içerisindeki güçlü kanıt kategorisine giren sayı 120'yi geçmemektedir. Şu ana kadar bizim 11 veya 12 tane meclis üyemiz istifa ettirilmiştir, 3 tane belediye başkanımız ihraç edilmiştir, bir tanesi istifa etmiştir. Hala saydığımız kategoriler çerçevesindeki araştırmalar devam ediyor. Teşkilatlarımızda şu ana kadar il yönetim kurulu üyesi, ilçe yönetim kurulu veya ilçe başkanı, kadın ve gençlik kolları içerisindeki yapılardan istifalardan aldığımız kişi sayısı da 100 civarında. Bunların içerisinde 12 tane ilçe başkanı var. İl başkanı hiç yok. İl yönetim kurulu üye sayısı 12 civarında. Geri kalanların da ilçe yönetimleri seviyesindeki arkadaşlar. Bu çalışmalarımız devam ediyor" dedi.