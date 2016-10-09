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AKP Genel Başkan Yardımcısı: FETÖ bitti!

"Sıra PKK'da..."

09 Ekim 2016 21:29

AKP Genel Başkan Yardımcısı Öznür Çalık, Hakkari'de gerçekleştirilen terör saldırıyla ilgili açıklamada bulundu. Çalık, "FETÖ bitti, sıra PKK’da. Haince, alçakça, menfurca gerçekleştirdikleri saldırıların altında kuyruklarının sıkıştığı gerçeği yatmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Habertürk’te yer alan habere göre,  Çalık, "FETÖ’nün devlet içindeki yapılanması bozulunca, PKK fevri saldırılarla canımızı yakmaya çalışıyor. FETÖ bitti, sıra PKK’da. Haince, alçakça, menfurca gerçekleştirdikleri saldırıların altında kuyruklarının sıkıştığı gerçeği yatmaktadır. Dağ ve kırsalda son aylarda yapılan operasyonlarda güvenlik görevlilerimizin başarı sağlamasıyla hain PKK, kan kaybetti. Köşeye sıkıştığını anlayan hainler, korkudan ne yapacağını bilememektedir" ifadelerini kullandı.

PKK'nın yolun sonunda olduğunu ve kaybolacağına savunan Çalık, şunları kaydetti:

"Bugün 10 askerimiz 8 sivil vatandaşımız PKK’nın alçak saldırısıyla şehit edildi. Sivil, asker, polis, çocuk, kadın, yaşlı demeden canice, hayasızca hainlik peşinde koşan teröristler bilsin ki bombalarla, kurşunlarla bu milletin başını eğdiremeyecekler, devletin istikbal ve istiklaline engel olamayacaklardır. Hain saldırıdan sadece birkaç saat sonra bu sefer sınır ötesinde barış ve sükuneti sağlamak üzere, Başika’da bulunan birliğimize, üst aklın yularını tuttuğu diğer terör örgütü DAEŞ saldırdı. Bu da gösteriyor ki iki terör örgütü de aynı maşanın birer parçası."

Şemdinli'den görüntüler

 

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