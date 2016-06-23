Osmanlı’nın ilk modern kışlasını tamamen yıktılar!

Kasımpaşa’da yer alan ve Osmanlı’nın ilk modern kışlası sayılan Kalyoncular Kışlası, diğer adıyla Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası tamamen yıkılarak yok oldu. Kışla, günümüzde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Karargahı olarak kullanılıyordu.

İstanbul İl Özel İdaresi’nin, Kasımpaşa’daki Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası’nın yıkılıp yeniden yapılacağını açıklaması tarihçi ve çevrecilerin isyanına neden olmuştu. Kışla yıkıldıktan sonra yerine AVM yapılacağı da dedikodular arasındaydı.

Arkeofili'de yer alan habere göre, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, tarihi kışlayla ilgili daha önce Deniz Kuvvetleri ve İBB’ye rapor sunduklarını açıklamıştı ve şunları söylemişti:

“Bu tür yapılar endüstri mirasıdır. Biz de Mimarlar Odası olarak bu yapıların müze ya da kültür-sanat amaçlı değerlendirilmesi, bu kışlanın da aynı amaçla yıkılmadan restore edilmesi gerektiğine ilişkin bir rapor sunmuştuk. Bu binalar, yıkılıp yeniden yapılmaları halinde mimari ve tarihsel özelliklerini yitirecek, kent dokusu da bundan zarar görecek.”

1883 ve 1963’lerde 4-5 kez onarım, tadilat ve yenilemesi yapılan fakat geçen zaman içerisinde yıpranan Kışla ve içerisinde yer alan Cami, 8 milyon 642 bin TL’lik bir bütçe ile yenilenecekti.

Restorasyon ve onarım projeleri İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından 2007 yılında hazırlandıktan sonra İstanbul İl Özel İdaresi ilk önce Kışla avlusunun tam ortasında bulunan caminin restorasyonu ile 2010 yılında çalışmalara başlamıştı. Mayıs ayında başlanan restorasyon çalışmalarının 2013 yılında bitirilmesi hedefleniyordu.

Osmanlı mimarisinde önemli bir yapıydı



1782 yılında “Kalyoncu Kışlası” adıyla yaptırılan yapıya kullanılış amacına göre Kasımpaşa Kışlası, Bahriye Kışlası, İstanbul Kışlası ve son olarak da Cezayirli Gazi Hasan Paşa Kışlası isimleri verildi. Osmanlı mimarisinin eşsiz örneklerinden olan yapı üç katlı ve 160 odalıydı. Kışlanın, tavan, taban, merdiven döşemeleri ahşap, etrafı ise duvar ile çevriliydi. Caminin Kışlaya köprülerle bağlı olması, bu kışlayı Osmanlı Mimari sanatı açısından özel bir konumda tutuyordu.