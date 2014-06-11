T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan: Taksim için plebisit yapılsa halk 'kışla yapılsın' der

Başbakan Erdoğan, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'nda kışla ve cami yapılmasına yönelik 'plebisit' tartışmalarını tekrar gündeme getirdi

11 Haziran 2014 15:48

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'na bir kışla ve camii yapılması için Beyoğlu'nda plebisit (halk oylaması) yapılsa halkın evet diyeceğini söyledi. Erdoğan 30 Mart seçim sonucunun da bunu gösterdiğini belirtti. 

 Ankara'da AKP'li belediye başkanları ile bir araya gelen Erdoğan, "Gezi’de siz ne yaparsanız yapın o malum çevreler o kadar önemli bir projeyi bile olumsuz, kötü göstermeye, bu paralel yapı, medyayla, yargıyla beraber hareket ederek böyle bir adım attılar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

'Karar verirken herkesle istişare edin'

 

Kararlarınızı şehrin tüm sahipleriyle istişare etmeniz üzerinizdeki vebaldir.  Tek bir çocuğun kanaati bile Mimar Sinan için önemliydi sizin için de öyle olsun.

İdeolojik yaklaşımlar ne yaparsanız yapın karşı çıkacaklar. Onlar için söylemiyorum. Siz yolları 24 ayar altınla döşeseniz onlar bunun için teneke der. Onlar böyle. Emaneti yere düşürürseniz sadece şehrinize değil bu davaya haksızlık etmiş olursunuz.
Bu hareketin içinde kibir, şımarmak, insanlardan uzaklaşmak, kapıları kapatmak yoktur.

 

'Gezi'de bu kadar önemli bir projeyi önemsiz gösterdiler'

 

Öyle belediye başkanları vardı ki kibirlerinden yanlarına yaklaşılmıyordu. Bakın şimdi onlar yok.

Gezi olayları, 17 ve 25 aralık darbe girişimleri Türkiye’de güven ve istikrar ortamını hedef aldı. Dik durduk, milletin kazanımlarını koruduk 30 Mart’ta bayrağı bırakmadık. 

Gezi’de siz ne yaparsanız yapın o malum çevreler o kadar önemli bir projeyi bile olumsuz, kötü göstermeye, bu paralel yapı, medyayla, yargıyla beraber hareket ederek böyle bir adım attılar. 
O kışlanın röleveleri falan ortadayken bunlar gösterilmesine rağmen o zihniyet buna karşı çıktı. Onu biz değil de kendilerinden bir zihniyet yapsaydı karşı çıkmazlardı.
İşte Kültür Merkezi. Yıkılmak üzere. Onda da aynı yerde daha iyi bir kültür merkezi dedik. Onda da aynı şey.
Taksim mabetsiz. Onda da aynı şey. Trafiğin yeraltına alınması gündeme geldiği halde buna karşı bir tavır. Yapılacak olumlu şeylere karşı bunların yaklaşımı olumsuz.

 

'Beyoğlu'nda plebisit yapsak Beyoğlu' buna evet der'

 

Beyoğlu’nda plebisite gitsek Beyoğlu buna hayır demez, buna evet der. Mahalli seçimde de Beyoğlu’nu AK Parti’nin kazanması bunun ispatıdır. Beyoğlu halkı hayır demiyor, evet diyor.

ETİKETLER

başbakan erdoğanplebisithalktaksimkışlacamievet derakpbelediye başkanları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24