Erdoğan: Taksim için plebisit yapılsa halk 'kışla yapılsın' der

Başbakan Tayyip Erdoğan, Gezi Parkı ve Taksim Meydanı'na bir kışla ve camii yapılması için Beyoğlu'nda plebisit (halk oylaması) yapılsa halkın evet diyeceğini söyledi. Erdoğan 30 Mart seçim sonucunun da bunu gösterdiğini belirtti.

Ankara'da AKP'li belediye başkanları ile bir araya gelen Erdoğan, "Gezi’de siz ne yaparsanız yapın o malum çevreler o kadar önemli bir projeyi bile olumsuz, kötü göstermeye, bu paralel yapı, medyayla, yargıyla beraber hareket ederek böyle bir adım attılar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

'Karar verirken herkesle istişare edin'

Kararlarınızı şehrin tüm sahipleriyle istişare etmeniz üzerinizdeki vebaldir. Tek bir çocuğun kanaati bile Mimar Sinan için önemliydi sizin için de öyle olsun.

İdeolojik yaklaşımlar ne yaparsanız yapın karşı çıkacaklar. Onlar için söylemiyorum. Siz yolları 24 ayar altınla döşeseniz onlar bunun için teneke der. Onlar böyle. Emaneti yere düşürürseniz sadece şehrinize değil bu davaya haksızlık etmiş olursunuz.

Bu hareketin içinde kibir, şımarmak, insanlardan uzaklaşmak, kapıları kapatmak yoktur.

'Gezi'de bu kadar önemli bir projeyi önemsiz gösterdiler'

Öyle belediye başkanları vardı ki kibirlerinden yanlarına yaklaşılmıyordu. Bakın şimdi onlar yok.

Gezi olayları, 17 ve 25 aralık darbe girişimleri Türkiye’de güven ve istikrar ortamını hedef aldı. Dik durduk, milletin kazanımlarını koruduk 30 Mart’ta bayrağı bırakmadık.

Gezi’de siz ne yaparsanız yapın o malum çevreler o kadar önemli bir projeyi bile olumsuz, kötü göstermeye, bu paralel yapı, medyayla, yargıyla beraber hareket ederek böyle bir adım attılar.

O kışlanın röleveleri falan ortadayken bunlar gösterilmesine rağmen o zihniyet buna karşı çıktı. Onu biz değil de kendilerinden bir zihniyet yapsaydı karşı çıkmazlardı.

İşte Kültür Merkezi. Yıkılmak üzere. Onda da aynı yerde daha iyi bir kültür merkezi dedik. Onda da aynı şey.

Taksim mabetsiz. Onda da aynı şey. Trafiğin yeraltına alınması gündeme geldiği halde buna karşı bir tavır. Yapılacak olumlu şeylere karşı bunların yaklaşımı olumsuz.

'Beyoğlu'nda plebisit yapsak Beyoğlu' buna evet der'

Beyoğlu’nda plebisite gitsek Beyoğlu buna hayır demez, buna evet der. Mahalli seçimde de Beyoğlu’nu AK Parti’nin kazanması bunun ispatıdır. Beyoğlu halkı hayır demiyor, evet diyor.