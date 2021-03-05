AKP’nin yasa teklifi itirazlara rağmen kabul edildi; "Yap-işlet-devret projeleriyle devlet adeta soyuluyor"

Yap-işlet-devret (YİD) projeleri için firmaların yurtdışından getireceği döviz kredi borcunu Hazine'nin üstlenmesine yol açacak yasa teklifi TBMM Bayındırlık Komisyonu'nda itirazlara rağmen kabul edildi. CHP Milletvekili Hüseyin Yıldız, düzenlemeyle şirketlerin aldığı döviz kredilerinin ödenmemesi halinde tüm borcu halkın ödemek zorunda kalacağını belirtirken, YİD projeleriyle devletin adeta soyulduğunu söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, 4-5 milyar liralık işlerin açık ihale yapılmadan davet usulüyle birkaç firmaya verildiğini savunan Yıldız, “Bile bile 1 liralık işi 10 liraya birilerine vermek bu millete reva mıdır? 10 milyon insan işsiz, esnaf perişan, Türkiye perişan durumda” dedi.

Yıldız, bu kapsamda Aydın'da yapılan bir otoyolun ücretinin 60 TL olduğuna işaret ederken, “Vatandaş karayolundan gitse 30 lira mazot yakacağı mesafeyi niye üzerine bir de 60 lira otoyol parası ödesin de gitsin?” diye sordu.

CHP Milletvekili Abdüllatif Şener de yeni düzenlemeyle devletin itibarının 10 paralık edildiğini belirtirken, Osmangazi Köprüsü'nü yapan firmanın 1.2 milyar dolarlık yapım maliyetinin 2 katını 4 yılda zaten çıkardığını, şimdi köprüyü önümüzdeki 18 yıl boyunca işletip fazladan 12 milyar dolar fahiş para kazanacağını söyledi.

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