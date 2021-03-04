AKP’nin yasa teklifi kabul edilirse Hazine’ye 50 milyar liranın üzerinde yeni borç yükü binecek

AKP milletvekilleri, geçen yıl pandemiye rağmen yapılan ve isimleri ‘maskeli ihaleler'e çıkan 50 milyar lirayı aşkın otoyol ve tren yolu ihalelerini kazanan şirketlerin yurt dışından bulacakları kredi borçlarını Hazine'nin üstlenmesi için yeni bir yasa teklif hazırlayıp TBMM'ye sundu. Yasa çıkarsa, bugüne kadar birçok şirketin 17.2 milyar dolarlık (yaklaşık 127 milyar TL) borcunu üstlenmek zorunda bırakılan Hazine'ye 50 milyar liranın üzerinde yeni borç yükü bineceği tahmin ediliyor.

AKP Milletvekili Ahmet Kılıç imzasını taşıyan Kanun Teklifi, geçen yıl Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün herkese açmadan ‘davet' usulüyle gerçekleştirdiği otoyol ve tren yolu ihalelerini alan şirketlerin yurt dışından buldukları borcun Hazine tarafından üstlenilmesini öngörüyor. Sözcü'den Erdoğan Süzer imzalı habere göre, YİD projelerini yapan şirketlerin döviz kredilerine Hazine ‘garanti' veriyor olmasına rağmen şirketler garantiyi yeterli bulmayıp borcun direkt Hazine tarafından üstlenilmesini de istiyor.

Yasa teklifinin gerekçesinde, geçen yıl yapılan ihaleleri kazanan firmaların yurt dışından kredi arayışına gittikleri, ancak yabancı kreditörlerin “geri alamayız” endişesiyle firmalara borç para vermediği bir anlamda itiraf edilirken, güvensizlik pandemiye yüklenmeye çalışıldı.

Hazine'ye yeni yük getirecek düzenlemeden, toplamda 44 milyar lirayı aşan Rönesans'ın iki, Kalyon ve ERG İnşaat'ın birer projesinin yararlandırılacağı, diğer projelerle birlikte tutarın 50 milyar lirayı geçebileceği belirtiliyor.