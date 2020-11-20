AKP'nin kurucularından İhsan Arslan: İhvan'dan çok İhvancılık, Filistin’den çok Filistincilik yaptık; Osmanlıcılık'a heveslendik

Eski AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan, Kürt sorunu konusunda hazırladığı raporların ve eski yazılarının yer aldığı "Ardımda Kalan" isimli kitabında, İsrail - Filistin meselesiyle ilgili olarak "Arabulucu rolden çıkıp, Filistin’den çok Filistincilik yaptık. İhvan’dan çok İhvancılık yaptık" sözleriyle anlatıyor. Osmanlıcılık'a heveslenildiğini dile getiren Arslan, "Araplara bizim küçük kardeşimiz gözüyle bakmaya başladık. Büyük abilik hevesine yapıldık" diyor.

AKP'nin kuruluşundan beri Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınında olan eski AKP Diyarbakır Milletvekili Mehmet İhsan Arslan'ın kısa bir süre önce tüm hayat hikayesini anlattığı ve gazeteci Ayşe Karabat'ın yayına hazırladığı "Aklımda Kalan" ile Kürt Sorunu konusunda hazırladığı raporların ve eski yazılarının yer aldığı "Ardımda Kalan" isimli kitapları basıldı.

Arslan, kitabında Orta Doğu'yla ilgil olarak "ABD'nin yeni Orta Doğu projesinde kendilerine yardımcı aktör olarak rol verdiğini ancak baş aktör olduğunu söylediğini" aktarırken, "Rolümüzü fazla abarttık ve baş aktör olmadığımızı göremedik" itirafında bulunan Arslan, "Büyük Afrika’yı yönetebileceğimiz zehabına kapıldık. Son dönemde Orta Doğu’da abilik yapmaya başlamıştık... Mısır’daki dengeleri gözetmeden, İhvan’ın gücünü doğru hesaplamadan hareket ettik. İhvan’ın iktidara gelmesini açıktan destekledik" ifadelerini kullanıyor. Arslan, kitabındaki ifadeler şöyle: "Gezi eylemcilerini de dış mihraklara bağladık. Onların şehir hayatında arzu ettikleri özgürce yaşam ortamının eksikliğini protesto ettiklerini düşünmek yerine bunun siyasi bir başkaldırı olduğunu düşünüp meseleyi gömdük.” “(Osmanlıcılık) Resmen heveslendik. Araplara bizim küçük kardeşimiz gözüyle bakmaya başladık. ”Arabulucu olduğumuz İsrail Filistin meselesinde, bu rolden çıkıp, Filistin’den çok Filistincilik yaptık. İhvan(Müslüman Kardeşler)’dan çok İhvancılık yaptık.” "Türkiye ona samimiyetle kucak açsaydı illa da PKK yanlısı bir yapı ortaya çıkmayabilirdi"

İhsan Arslan, kürt sorunuyla ilgili olarak, “Genlerimize işlemiş Kürt karşıtı zihniyet, (Salih) Müslüm’le daha yakın, daha samimi ilişki kurmamıza engel oldu. Müslüm, Türkiye ile ilişki kurmak, destek almak istiyordu. Türkiye ona samimiyetle kucak açsaydı illa da PKK yanlısı bir yapı ortaya çıkmayabilirdi. Suriye’deki Kürt muhalefetiyle işbirliği Türkiye’nin uzun vadeli çıkarları açısından daha doğru bir politika olabilirdi" ifadelerini kullandı.

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