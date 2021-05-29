AKP’nin "askerlerin yargılanmasına" yönelik teklifi tartışma yarattı; "Alt rütbedeki askerlerin mağduriyeti artacak, dokunulmaz zümre oluşacak"

AKP milletvekillerinin TBMM’ye sunduğu Askeri Ceza Yasası’nda değişiklik öngören teklifte yer alan “askerlerin yargılanmasının komutanların iznine bağlanması” koşulu tartışma yarattı. Avukat Mehmet Erkan Akkuş, yasa teklifinin mevcut haliyle yasalaşması durumunda, “alt rütbedeki askerlerin mağduriyetinin artacağını ve askerler arasında dokunulmaz bir zümrenin yaratılacağını” vurguladı. Akkuş ayrıca bu teklifin, “iktidarın kendisine yakın gördüğü generalleri koruma kılıfına aldığı bir teklif olduğunu” kaydetti.

AKP milletvekillerinin bu hafta Meclis’e sunduğu ve önce TBMM Adalet Komisyonu’nda ardından da TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmesi beklenen Askeri Ceza Yasası ve bazı yasalarda değişiklik yapılmasını öngören yasa teklifi, askerlerin görev suçlarından dolayı yargılanmalarını amirlerinin iznine bağlıyor. Teklifin yasalaşması durumunda ise “ağır cezalık suçüstü haller” dışında asker kişilerin işledikleri askeri suçların soruşturulması, “askerlerin görev yaptıkları birlik komutanı ya da kurum amirlerinin iznine bağlı” olacak. General ve amiraller hakkındaki soruşturma izni de Milli Savunma Bakanı tarafından verilecek.

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"Astların mağdur olduğu askeri suçların soruşturması zorlaşacak"

Bir dönem Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Hukuk Komisyonu Başkanı olarak da görev yapan avukat Mehmet Erkan Akkuş, teklife ilişkin Cumhuriyet’e yaptığı değerlendirmede, askeri suçların soruşturulması için komutanlıklardan izin alınması şartının, “astların mağdur olduğu askeri suçların soruşturmasını zorlaştıracağını” söyledi.

"Bu düzenleme, kanun önünde eşitliğe aykırıdır"

Akkuş, “Özellikle genç rütbedeki subay, astsubay ve uzman erbaşlar, kendilerine yapılan haksızlıklara karşı suç duyurusunda bulunabiliyorlardı. Şimdi savcının soruşturma açabilmesi için birlik komutanından izin alması gerekiyor. Bu düzenleme, kanun önünde eşitliğe aykırıdır. Biz şimdi herhangi bir şikâyet durumunda, yargılama izninin verilmediği durumlarla karşı karşıya kalacağız. Bu haliyle geçerse, özellikle genç rütbedeki askerlerin mağduriyeti artacaktır” değerlendirmesini yaptı.

Yasa teklifinde getirilen yeni düzenleme için “makul bir gerekçe sunulmadığına” da dikkat çeken Akkuş, “Bu teklifle ayrıcalıklı bir zümre yaratılmaya çalışılıyor.