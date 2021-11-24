AKP MKYK üyesi maden ocağına karşı köylülerle ağaca sarıldı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mehmet Nil Hıdır, Muğla’nın Seydikemer İlçesi’nde 10 bin küçük ve büyükbaş hayvanın otlak alanına mermer ocağı ruhsatı verilmesini istemeyen vatandaşlara destek oldu. Hıdır, 700-800 yaşındaki anıt ağaca sarılarak bölgedeki mermer ocağı ruhsatı çalışmalarına tepki gösterdi.

AKP MKYK üyesi ve 2019 yerel seçimlerinde partisinin Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayı olan Mehmet Nil Hıdır, Seydikemer’e bağlı Çökek Köyü Çam Kurusu mevkiine, mermer ocağı ruhsatı verilmesini istemeyen köylülerin taleplerini bakanlığa ilettiğini belirtti.

Hıdır, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Muğla'nın Seydikemer İlçesi Çökek Köyünde çam kurusu denilen mevkiinde bulunan 10 bin küçük ve büyükbaş hayvanın otlak alanına mermer ocağı ruhsatı verilmesini istemiyorlar. Dereköy, Bayır, Çökek, Kıncılar halkı; 10 bin baş hayvanın otlak alanının bozulması halinde, bu köylerde geçim kaynaklarının kalmayacağını ifade ediyorlar. Ayrıca bu bölgede bulunan 700-800 yaşındaki anıt ardıç ağaçlarının kesilmesine razı olmadıklarını ifade edip tarihi dokuya sahip çıkılmasını istiyorlar. Bu alanlara mermer ocağı ruhsatı verilmemesi ve anıt ağaçların koruma altına alınması en samimi istekleri. Bizler de 1650 metre yükseklikteki bu otlak alanları ve anıt ağaçları, muhtarımız rehberliğine ziyaret ettik ve gördük. İlgili bakanlarımıza köylerimizin bu taleplerini ilettik" (ANKA)