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Politika

AKP'de yeni MYK belli oldu; Binali Yıldırım liste dışı kaldı

Parti sözcüsü Ömer Çelik olurken, AKP genel sekreterliğine ise Abdülhamit Gül getirildi

13 Eylül 2015 23:50

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklanan yeni MYK'da, önceki gün yapılan AKP kongresinde genel başkanlığa aday olacağı iddia edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı eski bakan Binali Yıldırım'ın yer almadı.

AKP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde belirlenen 50 kişilik MKYK'nın bir araya geldiği toplantı sonrasında,  Genel Sekreter Abdülhamit Gül olurken, AKP'nin yeni parti sözcüsünün Ömer Çelik olduğu açıklandı. AKP'nin yeni MYK'sının tam listesi şöyle:

AKP Genel Sekreteri: Abdulhamit Gül
AKP Sözcüsü: Ömer Çelik 
Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mevlüt Çavuşoğlu
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Özhaseki
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa Ataş
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayhan Sefer Üstün
Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Bekir Bozdağ
Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Naci Ağbal
Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nükhet Hotar
Siyasi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali Şahin
Araştırma-Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatma Betül Kaya
Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Selçuk Özdağ
Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Vedat Demiröz
Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Çiğdem Karaaslan

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