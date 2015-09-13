AKP'de yeni MYK belli oldu; Binali Yıldırım liste dışı kaldı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası açıklanan yeni MYK'da, önceki gün yapılan AKP kongresinde genel başkanlığa aday olacağı iddia edilen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın danışmanı eski bakan Binali Yıldırım'ın yer almadı.

AKP'nin 5. Olağan Büyük Kongresi'nde belirlenen 50 kişilik MKYK'nın bir araya geldiği toplantı sonrasında, Genel Sekreter Abdülhamit Gül olurken, AKP'nin yeni parti sözcüsünün Ömer Çelik olduğu açıklandı. AKP'nin yeni MYK'sının tam listesi şöyle:

AKP Genel Sekreteri: Abdulhamit Gül

AKP Sözcüsü: Ömer Çelik

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mevlüt Çavuşoğlu

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Özhaseki

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mustafa Ataş

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Ayhan Sefer Üstün

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Bekir Bozdağ

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Naci Ağbal

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Nükhet Hotar

Siyasi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Mehmet Ali Şahin

Araştırma-Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Fatma Betül Kaya

Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Selçuk Özdağ

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Vedat Demiröz

Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Çiğdem Karaaslan