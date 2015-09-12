Gül'ün AKP mesajında ortak akıl, vefa ve kurucu değerler vurgusu

AKP'nin kurucuları arasında yer alan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AKP'nin 5. Olağan Kongresi'ne gönderdiği mesajında, ortak akıl ve vefa vurgusu yaptı. Kurucu değerlerden ayrılınmaması çağrısında bulundu. Gül “AK Parti, kuruluşundaki kimliğinden ve ideallerinden kopmadan, hak ve hukuktan uzaklaşmadan, erdem ve vefa temelinde, ortak akılla hareket ederek milletimizin sorunlarının çözümü olmaya devam edebilecektir” ifadelerini kullandı.

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun telefonla arayarak davet ettiği Abdullah Gül kongreye katılmadı ancak bir mesaj gönderdi. Gül’ün mesajı şöyle:

“Değerli gönüldaşlarım, kıymetli delegeler, AK Parti’nin vefakar ve cefakar isimsiz kahramanları. Kurucusu olmaktan iftihar ettiğim Adalet ve Kalkınma Partisi’nin 5. Olağan Kongresi’nin ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti esasen uzun ve kutlu bir yürüyüşün Erdemliler Hareketi olarak yansımasıdır. Bu hareket, 3 Kasım 2002 tarihinde yönetimine geldiği Türkiye’yi özgürlükler, insan hakları ve hukuk devleti ilkeleri temelinde dönüştürmüştür.

Demokrasi, adalet ve kalkınma hedefleri doğrultusunda kapsamlı bir reform hareketiyle ülkemizin çehresini, istikametini ve makus talihini değiştirmiş; tüm kardeş ülkelere ilham kaynağı olmuştur. Bu sayede aziz milletimizin teveccühüne, yakın ve uzak coğrafyalardan tüm dostların dualarına mazhar olmuş; girdiği her seçimden başarıyla ayrılmıştır.

Bugün ülkemiz yine zor bir dönemden geçmektedir. Yiğit vatan evlatlarımız hain terör saldırılarında şehit düşerken; bölgemizde ve ötesinde yaşanan insani, siyasi ve ekonomik sorunların yakıcı etkileriyle karşı karşıyayız.

İnanıyorum ki bu olumsuz şartlar karşısında, AK Parti, kuruluşundaki kimliğinden ve ideallerinden kopmadan, hak ve hukuktan uzaklaşmadan, erdem ve vefa temelinde, ortak akılla hareket ederek milletimizin sorunlarının çözümü olmaya devam edebilecektir.

Bu hareketin kurucularından, sevdalılarından, hizmetkarlarından biri olarak, Partimizin ilk Başbakanı, Dışişleri Bakanı ve ilk Cumhurbaşkanı olma onurunu yaşamış bir gönüldaşınız olarak, AK Parti’nin 5. Olağan Kongre’sine başarılar diliyor; teşkilatımızın her bir mensubunu tek tek tebrik ediyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum.”