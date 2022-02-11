AKP Milletvekili Yurdunuseven: Vatandaş 10 liralık doğalgaz kullandı ama 2 lira ödedi

AKP Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, elektrik ve doğalgaza yapılan zamlara ilişkin konuştu. Yurdunuseven, “Türkiye’deki elektrik ödemelerinin yüzde 50’sini, doğalgazın da yüzde 80’ini devlet sübvanse etti. Yani bu ne demek? Vatandaş aslında 10 liralık doğalgaz kullandı ama 2 lira ödedi” dedi.

AKP Afyonkarahisar İl Başkanlığında basın toplantısı düzenlendi. AKP'liler gündeme ilişkin açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, AKP Afyonkarahisar Milletvekili Yurdunuseven yılbaşında elektrik ve doğalgaza yapılan fahiş zamlara ilgili gelen soruyu şöyle yanıtladı: Türkiye'deki elektrik ödemelerinin yüzde 50'sini devlet sübvanse etti ve doğal gazın da yüzde 80'ini sübvanse etti. Yani bu ne demek? Vatandaş aslında 10 liralık doğalgaz kullandı ama 2 lira ödedi. Aslında 10 liralık elektrik kullandı ama 5 lira ödedi. Dolayısıyla devlet geçen sene sadece elektrikte 123 milyar TL sübvanse yaptı. Tabi ki önemli olan sürdürülebilirlik. Bütçe de önemli olan sürdürülebilirliktir. Yani çarkın biri kırıldığı zaman diğer çarkların etkilenmemesi mümkün değil. Bizim bu dönemde elektrik ve doğalgazda bir miktarda olsa vatandaşlarımızdan katkı sağlamasını, yani bir elektrik fiyatının yükselmesini bu manada izah ediyoruz. Bildiğimiz gibi hidroelektrik santrallerimizin olduğu alanlarda barajlar kuraklık nedeniyle su rezervi çok az. Bunun içinde biz doğalgaza yükleniyoruz. Rakam bu nedenle yükseliyor. Ama inşallah ortalaması 2025 yılında bitecek olan GES'ler (güneş enerjisi santralleri), rüzgar gülleri ve diğer nükleer santralimizin devreye girmesiyle beraber elektrikte ciddi bir ucuzlama olacak inşallah. Bunu biliyoruz çünkü alış rakamları yarı yarıya düşecek.”

AKP’li Yurdunuseven, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "Zamlar geri alınmazsa elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışını da eleştirdi. Yurdunuseven, “Muhalefet olmak çok rahattır. Bağırır çağırırsınız. Çeker gidersiniz. Sonuç sıfır. Bağırmakla sonuç olmaz. Neler yapıldı bunlara bakmaktır. Ben muhalefetin bu çantasını ‘gezi zekalı’ olarak tabir ediyorum. Bu 'gezi zekalılar' şu anda o dönemde yapılan talepler gibi talepte bulunmaya başladılar. Önce HDP, sonra İP buna katıldı. Kılıçdaroğlu dün çıktı fatura ödemeyeceğini söyledi. Halkı sokağa isyana teşvik edici sözler söylemeye başladılar. Halkımız neyin ne olduğunu biliyor. Halkımız sokağa çıkar ne zaman çıkar biliyor musunuz? 15 Temmuz gibi vatan hainlerinin bu ülkede sokağa çıkarsa biz de ölümüne çıkarız” dedi.