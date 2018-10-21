AKP Milletvekili Yıldız'ın kuzeni öldürüldü

AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kuzeni Serdar Şimşek'in alacak verecek tahsili sırasında yaşanan kavgada silahla vurularak hayatını kaybettiği belirtildi.

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14 Haziran'da, Şanluurfa Suruç'ta yürüttülen seçim çalışmaları sırasında çıkan kavgada; Esvet Şenyaşar, Adil ve Celal Şenyaşar öldürülmesiyle gündem olan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın 33 yaşındaki amcasının oğlu Serdar Şimşek, Mersin'in Yenişehir ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde, "faizle para verdiği" iddia edilen kişiler tarafından kurşunlandı.

Artıgerçek'in Mezopotamya Ajansı'na dayandırdığı habere göre, ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.