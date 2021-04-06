AKP milletvekili Özel’den Akşam gazetesine: Bildiriye imza atanların yakınlarının konuyla ne alakası var, bu yanlış bir habercilik dili!

AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Akşam gazetesinin bildiriye imza atan emekli amiralin ailelerine ilişkin yaptığı haberi eleştirdi.

Özel paylaşımında, "Bildiriyi imzalayanların emekli oldukları için herhangi bir partiye üye olmalarında hukuki ahlaki siyasi hiçbir sorun yok. Hele yakınlarının konuyla ne alakası var. Bu yanlış bir habercilik dilidir! Sorun, Muhalefetin milli iradeye parmak sallayan bu zihniyete sahip çıkmasıdır. Asıl sorun bu emekli maşaların görevdeyken de CHP’li gibi hareket etmesi ve TSK’yı muvazzafken de siyasete alet etmeleridir. CHP’li ve İP’li yetkililerin darbe imalı bildiriye sahip çıkması, bu zihniyetin millete değil, vesayetçi zihniyete yaslandığını göstergesidir." ifadesini kullandı.

Özel şu ifadeleri kullandı:

"Mütekaid maşaların derdinin ne Doğu Akdeniz ne Montrö olmadığı aşikardır. Aksine bu bildiri, Doğu Akdeniz’de elde ettiğimiz kazanımları hazmedemeyen çevrelerin ve ülkelerin ekmeğine yağ sürmek, ajandasına ortak olmaktır. Yegane mahareti; milletin değerlerine düşmanlık ve milli irade hazımsızlığı olan bu jakoben kafanın asıl niyeti 15 Temmuz’da başarılamayan politik dizaynı gerçekleştirme hevesidir. Dikkatleri darbeci kafanın yakınlarına değil, bunlara alenen destek olan “SİVİL” ayağa çekmek gerek"