AKP Milletvekili Öz'den plaj voleybolu turnuvasına tepki: Ramazan ayına uygun değil!

AKP milletvekili Abdurrahman Öz, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl mayıs ayının ikinci yarısında düzenleyeceği Pro Beach Tour'un Efeler ilçesinde gerçekleşmesine tepki gösterdi. Öz, konuya ilişkin “Aydın Büyükşehir Belediyesi’ni Ramazan ayının manevi havasına uygun davranmaya davet ediyorum" çağrısında bulundu.

Abdurrahman Öz, kişisel Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Aydın büyükşehir belediyesini Ramazan ayının manevi havasına uygun davranmaya davet ediyorum. Plaj veleybolu faaliyetlerinin, Efeler ilçemizde (Aydın/merkez) bulunan Bey Camiinin yanı başında değil de, birbirinden güzel plajlarımızın bulunduğu Didim veya Kuşadası ilçelerinde yapılmasının uygun olacağını, Aydın kamuoyu ile paylaşıyorum. “SAYGI ve HASSASİYET HER ŞEYDİR.”

“Yıllardır aynı tarihte yapılıyor"

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Necmettin Ünüvar ise AKP’li vekilin sözlerine tepki gösterdi. Ünüvar “Sayın Abdurrahman Öz'ün plaj voleybolu ile ilgili açıklamasını üzüntüyle öğrendim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle plaj voleybolu müsabakaları 3 yıldır aynı tarihte yapılmaktadır. Bu turnuva Türkiye ve Dünya Voleybol Federasyonları tarafından yapılmaktadır ve herkesin bildiği gibi Türkiye Voleybol Federasyonu Sayın Öz'ün partisi tarafından oluşturulan hükümete bağlıdır. Sayın Öz; plaj voleybolunu ramazan ayı ile örtüştürmekte ve bu ayın manevi havasına uygun olmadığını ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

“Tüm oteller dolu"

Ünüvar, “Kendisine sormak istiyorum. Sayın Öz; Siz ve hükümetiniz Ramazan boyunca Türkiye'deki bütün sportif faaliyetlerin deniz kıyıları haricinde yasaklanmasını mı düşünmektesiniz. Bu turnuva olimpiyatlara puan veren uluslararası bir organizasyondur. Yaklaşık 25 ülkeden 150 sporcu katılmaktadır. Ve artık bu büyük turnuvalar şehrin en görkemli kent meydanlarında yapılmaktadır. 5 gün boyunca şehirde ki bütün oteller doludur. Böyle büyük bir uluslararası organizasyon için seçilmiş birkaç kentten biriyiz ve bu turnuva 30'a yakın ülkede televizyonlardan izlenecektir. Sayın Öz'ün kentimizin tanıtımı için çok önemli olan bu fırsata ve spora bakışını bir talihsizlik olarak değerlendiriyorum” ifadelerini kullandı.

Her yıl kent meydanındaki kortta oynanıyor

Aydın’da Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, her yıl mayıs ayının ikinci yarısında geleneksel olarak düzenlenen Türkiye Voleybol Federasyonu Pro Beach Tour Aydın etabı

kent meydanında kurulan plaj voleybolu kortunda oynanıyor. Organizasyona Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Çekya, Ukrayna, Bulgaristan, Sırbistan, Azerbaycan, KKTC ve Romanya gibi ülkelerden çok sayıda takım da katılıyor. Turnuva toplamda bir hafta sürüyor.