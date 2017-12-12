AKP milletvekili, Meclis kürsüsünde 'Man Adası' belgelerini yırttı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bazı yakınlarının Man Adası'na para akışı sağlandığını iddia ettiği belgeleri Meclis kürsüsünden yırttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kardeşi Mustafa Erdoğan ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu yakınlarının vergi cenneti olarak bilinen Man Adası'nda kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiğini iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, TBMM'de bütçe görüşmelerinde kürsüden konuya ait olduğunu öne sürdüğü belgeleri gösterdi. Bunun üzerine AKP Grup başkanvekili Mustafa Elitaş, kürsüye çıkarak bu belgeleri yırttı.

Bütçenin tümü üzerinde görüşülmesinin oylanmasının ardından Başbakan Binali Yıldırım, bakanlar ve grup başkanvekilleri muhalefetle tokalaştı.