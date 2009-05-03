AKP Milletvekili Çetin hastaneye kaldırıldı

AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin, Eşme ilçesindeki evinde rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı.



Çetin’in (57) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istendi. Ambulans görevlilerinin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından Uşak Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, tedavi altına alındı. Çetin’in, kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve tansiyonunun düştüğü öğrenildi.



Bu arada, Mustafa Çetin’in eşi Ayşe Çetin’in de heyecanlanarak fenalık geçirdiği ve hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Çetin, daha sonra Uşak Devlet Hastanesinden Özel Ceylan Hastanesine sevk edildi.





