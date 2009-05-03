T24 LogoT24 Logo
Yaşam

AKP Milletvekili Çetin hastaneye kaldırıldı

03 Mayıs 2009 21:54

AKP Uşak Milletvekili Mustafa Çetin, Eşme ilçesindeki evinde rahatsızlanarak, hastaneye kaldırıldı. 

Çetin’in (57) rahatsızlanması üzerine 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istendi. Ambulans görevlilerinin evde yaptığı ilk müdahalenin ardından Uşak Devlet Hastanesine kaldırılan Çetin, tedavi altına alındı. Çetin’in, kalbinde ritim bozukluğu olduğu ve tansiyonunun düştüğü öğrenildi.

Bu arada, Mustafa Çetin’in eşi Ayşe Çetin’in de heyecanlanarak fenalık geçirdiği ve hastanede gözetim altında tutulduğu öğrenildi.
Çetin, daha sonra Uşak Devlet Hastanesinden Özel Ceylan Hastanesine sevk edildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24