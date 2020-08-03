AKP Milletvekili Canan Kalsın: İstanbul Sözleşmesi'nden çıkalım diyenler kadınlar ve çocuklar için ne yapmayı düşünüyor?

AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın, tartışmalara neden olan İstanbul Sözleşmesi'nin yüzde 100 yerli olduğunu belirterek, "Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir" dedi.

Hürriyet'ten Turan Yılmaz'a konuşan Canan Kalsın, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına ilişkin yorumlara tepki gösterdi.

Kalsın şunları söyledi: "Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diye yüksek sesle bağıranlar, öldürülen kadınlar, çocuklar için ne yapmayı düşünüyor?



Şiddet bütün dünyayı saran ve sarsan bir hastalığa dönüşmüşken ‘aileye polis gelirse o aile artık aile olur mu?’ diyenler, kol kırılır yen içinde kalır diye mi düşünüyor? 28 Şubat döneminde sınıflarından çıkarılan, okuması engellenen, mesleğini yıllarca yapamayan gözü yaşlı kadınların sorunlarını çözen iktidara, sözleşmenin bahane edilerek saldırı kiti haline dönüştürülmesini nasıl izah edeceğiz?" ifadelerini kullandı.

"Bu sözleşme yüzde 100 Türk bir sözleşmedir"

"İstanbul Sözleşmesi ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’ndan önceki kanun, fail fiili işleyene kadar önleyici ve koruyucu bir tedbir içermiyordu" diyen Kalsın, "Yararlanmak için yaralanmanız, zarar görmeniz ya da ne yazık ki ölmeniz gerekiyordu. Bu sözleşme yüzde 100 Türk bir sözleşmedir. Amacı kuvvetliye karşı kuvvetsizi korumaktır" diye konuştu.