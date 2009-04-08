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Politika

AKP milletvekili Arslan'a PKK soruşturması

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle AKP'li Arslan hakkında inceleme başlattı.

08 Nisan 2009 03:00

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yerel seçimler öncesi kentteki bir yerel televizyonda yaptığı konuşmada `terör örgütü propagandası' yaptığı gerekçesiyle AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan hakkında inceleme başlattı.


AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan, 29 Mart yerel seçimleri öncesinde Diyarbakır'da yerel bir televizyon kanalında katıldığı programda, "Kürt sorununu çözmek isteyen hiç kimse DTP'yi, PKK'yı ve Abdullah Öcalan'ı görmezden gelemez ve yok sayamaz'' diye konuştu. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuşmada `Terör örgütü propagandası' yapıldıgı gerekçesiyle Milletvekili Arslan hakkında inceleme başlattı. İncelemenin sürdüğü belirtilirken, konuşmada herhangi bir suç unsuruna rastlanılması halinde Arslan hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlanacağı ve Adalet Bakanlığı aracılığıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

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