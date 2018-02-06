AKP-MHP ittifakı çalışmalarında son turlar; tek mühürde anlaşma sağlandı mı?

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, AKP ile MHP'nin seçim ittifakı kararının ardından oluşturulan ve 6. toplantısını yapacak olan Milli Mutabakat Komisyonu'nun çalışmalarının bu hafta tamamlanacağı bilgisini verdi.

Çalışmaların, sadece seçim ittifakıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Şentop’un, devletin yeniden yapılandırılması anlamındaki uyumla alakalı ve yeni hükümet sisteminin gerekli kıldığı kanun değişikliklerini kapsayıcı olduğuna ilişkin sözleri dikkat çekti. T24’e konuşan Şentop, bugün de toplanacak olan komisyonun çalışmaları için yarın biraraya gelip gelinmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

İttifak kaç partili olacak?

Edinilen bilgilere göre komisyonun, bu hafta bitirilmesi vurgusu yaptığı çalışmalar daha sonra liderlere sunulacak. İttifak yapacak partilerin oy pusulasında nasıl yer alacaklarına ise henüz karar verilmediği belirtiliyor. Partilerin tek mühür vurulmasında anlaşmaya yakın oldukları ifade ediliyor. İttifaklarda parti sınırında karar verilmediği öğrenildi.

AKP ve MHP’nin ittifakında neler var?

AKP ile MHP'nin seçim ittifakı kararının ardından oluşturulan Milli Mutabakat Komisyonu'nda, yüzde 10’luk ülke barajı aynen korunuyor. Hem ittifaka hem partiye mühür basılması tartışmasında ise tek mühür üzerinde anlaşmaya yakın durdukları belirtiliyor.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise pusulada parti amblemi yer alamayacak. Ancak Erdoğan, partisinin adayı olarak girecek ve MHP destekleyecek.

5’li D'Hondt sistemi

Yüzde on barajı korunurken, daraltılmış bölge sistemi üzerinde duruluyor. Partiler seçime kendi listeleri ile girecek. Milletvekili sayısının partilerin aldığı oy oranı ile belirleneceği ve oy paylaşımında 5’li D'Hondt sisteminin ağırlık kazandığı belirtiliyor. Buna göre, İstanbul ve Ankara, İzmir gibi büyükşehirler 5 bölgeye bölünebileceği bilgileri var.

Yerel seçimlerde iki partinin ittifak yapmayacağı söyleniyor.