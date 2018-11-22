AKP-MHP görüşmesinin ardından Bahçeli'nin danışmanı: Artık şuna kesinlikle inanıyorum CHP olmasa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, 37 gün sonra yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesinin ardından yaptığı ilk değerlendirmede CHP'ye yüklendi. Çiçek, "Artık şuna kesinlikle inanıyorum, eğer bu ülkede CHP gibi bir zihniyet olmasa haksızlıklara, ihanetlere, adaletsizliklere karşı toplum içinde daha güçlü mücadele edilir" dedi.

MHP'nin yayın organı niteliğindeki Türkgün gazetesinin de yazarı olan Çiçek karşılıklı restleşmelerle yerel seçimde dağıldığı açıklanan Cumhur İttifakı'nın ardından AKP'li bazı isimleri "Kripto PKK'lı, kripto FETÖ'cü, kripto ABD ajanı" olmakla suçlamıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerel seçim iş birliğini konuşmak için 37 gün sonra ilk kez bir araya gelmişti.

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Görüşmenin detaylarına ilişkin olarak bir bilgi vermeyen Çiçek bugünkü "Teröristle görüş, teröriste sahip çık, sonra utanmadan nutuk at" başlıklı yazısında CHP'ye yüklendi. Çiçek şunları kaydetti:

"Artık şuna kesinlikle inanıyorum, eğer bu ülkede CHP gibi bir zihniyet olmasa haksızlıklara, ihanetlere, adaletsizliklere karşı toplum içinde daha güçlü mücadele edilir. CHP haklı davaları sulandıran, haklı davalarda insanların içine şüphe düşüren bir zihniyet olduğunu her daim göstermektedir. Atatürk’e alçakça saldırıların olduğu şu günlerde, HDPpkk avukatlığında kendini ispatlamış CHP’nin konuşmasını, herhangi bir konuda yorum yapmasını bir kenara bırakın, ortada görünmesi bile haklı davalara gölge düşürülmesinden başka bir şey değildir.

Dinsiz, imansız HDP-PKK ile yol yürüyorlar üzerine bir de Türkçe ezan tartışması başlatıyorlar. Vatanı, milleti bölmek için terör eylemleri yapan pkk’ya her türlü sahip çıkıp, pkk’nın yardım ve yaltakçısı HDP ile her türlü ittifak yapıp Atatürk, vatan, bayrak nutku atıyorlar."

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