Gündem yerel seçim ittifakı; Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 50 dakika sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yerel seçim iş birliğini konuşmak için 37 gün sonra ilk kez bir araya geldi.

31 Mart 2019’da yapılacak mahalli idareler seçimi hakkında görüşen Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi 50 dakika sürdü.

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Bahçeli, 'Görüşmenin gündemi ne olacak?' sorusuna "Gündemi davet sahibi belirler. Bizim şimdiden bir şey dememiz yakışık almaz" yanıtını vermişti.

Erdoğan Bahçeli'nin ardından yaptığı açıklamada "Seçim ittifakını masaya yatıracağız" ifadelerini kullanmıştı.