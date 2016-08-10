AKP medyasında cemaat tartışması: Erdoğan'ın uçağındaki Turgay Güler, Gülen'in eleştirilmesini sansürledi mi?

Gazeteci Fatih Tezcan, 17/25 Aralık operasyonlarından önceki dönemde iktidara yakınlığıyla bilinen televizyonlarda Fethullah Gülen’i eleştirmesinin yasaklandığını söyledi. Fatih Tezcan, Hasan Öztürk, Ersoy Dede ve Turgay Güler'in kendisini engellemek istediğini söyleyip söz konusu isimler için ‘kripto cemaat üyesi’ imasında bulundu. Fatih Tezcan'ın bu iddialarına tek yanıt Turgay Güler'den geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya'ya giden Turgay Güler, isim vermeden attığı tweetlerde, "Unkapanı Plakçılar Çarşısı önünde bekleşen tipler vardı 'Beni bir dinleyin de görün İbrahim Tatlıses'i cebimden çıkarırım' derlerdi. Devir değişti şimdi de Televizyon binaları önünde bekleyip 'Bana bir program yaptırın FETÖ yü biteriyim' diyen tipler çıktı. Benim açımdan olay budur. Allah ıslah etsin acil şifalar versin bu yeni tiplere. Allah' a emanet olunuz" dedi.

Periscope yayınında konuşan Tezcan, önceki gün bazı yazarlara bir gün süre verip ‘ifşaatlarda’ bulunacağını yazdı. Fatih Tezcan dün attığı tweetlerle Güneş Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Turgay Güler, Star yazarı Ersoy Dede ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni ve Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk ile 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek’le ilgili iddialarda bulundu.

"Fethullah Gülen'in F'sini etmeyeceksin"

İlk olarak Turgay Güler’i hedef alan Tezcan, Ülke TV'de program yaptığı günlerde Güler’in kendisine şu cümleyi kurduğunu söyledi:

“Bak Fatih Tezcan! Ülke Tv’de Fethullah Gülen’in F’sini etmeyeceksin! Hasan Öztürk beni özel olarak bunun için aradı!”

Fatih Tezcan, ayrıca Ersoy Dede’nin de, “Açıklayamayacağım şeyler var! Murat Çiçek’le yüzleşemem! Bizimle (?) uğraşma. Ömer Turan gibi kalakalırsın! Sana deli derler!” dediğini ileri sürdü.

Tezcan, Güler’in bu sözleri Kasım 2013’te söylediğini, ondan aylar önce de Fethullah Gülen’in evine özel elçi yollayarak "Yapmasın üzülüyoruz" dediğini iddia etti.

"Arınç ön aldı, 'kriptocu' dedi"

Fatih Tezcan, "Ersoy Dede ve Turgay Güler'e verdiğim 24 saat bitince Bülent Arınç ön almak için 'bunlar kripto' diye resmi açıklama bile yaptı. Taktiğe bak.Ersoy Dede için Kemalist maskeli kriptolardan, Hasan Öztürk içinse M.Keskin Grubu'ndan asimetrik saldırı bekliyorum. FETÖ böyle çalışır" dedi.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan, eski Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, geçtiğimiz hafta iktidara yakın gazeteciler Ersoy Dede, Turgay Güler ve Mehtap Yılmaz’ın Fethullah Gülen’i öven ve yeren tweetlerinden görseller paylaşarak bu isimlerin birbiriyle çeliştiğini yazmıştı.

Arınç’tan Gökçek’e ve o yazarlara yaylım ateşi: Trollük değil, başkanlık yap; ‘darbe sever’ kripto FETÖ’cüler!

Cumhurbaşkanı'nın uçağıyla Rusya'ya giden Turgay Güler'den üstü kapalı cevap

Fatih Tezcan'ın iddialarına tek yanıt Turgay Güler'den geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rusya'ya giden Turgay Güler, isim vermeden attığı tweetlerde, Unkapanı Plakçılar Çarşısı önünde bekleşen tipler vardı 'Beni bir dinleyin de görün İbrahim Tatlıses'i cebimden çıkarırım' derlerdi. Devir değişti şimdi de Televizyon binaları önünde bekleyip 'Bana bir program yaptırın FETÖ yü biteriyim' diyen tipler çıktı. Benim açımdan olay budur. Allah ıslah etsin acil şifalar versin bu yeni tiplere. Allah' a emanet olunuz" dedi.